Войска РФ на востоке Украины наступают на семи направлениях, на трех – добились частичного успеха – Генштаб ВСУ

По информации Генштаба, оккупанты в районе Северодонецка Луганской области ведут наступление в направлениях Северодонецка и Боровского, там понесли потери и отступили. В направлении населенного пункта Устиновка имеют частичный успех, сказано в сводке.
На бахмутском направлении российская армия ведет наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нырково, Берестовое и Белогоровка (расположены на северо-востоке от Бахмута), не добилась там успеха, понесла потери и отступила.
В направлениях Покровского и Клинового (на востоке от Бахмута) оккупанты имеют частичный успех, заняли село Медная Руда, сообщили в Генштабе.
Еще одно направление, где российская армия вела наступление, – село Бородичное (Краматорский район Донецкой области), но там понесла потери и отступила.
Также оккупанты не смогли добиться успеха на авдеевском направлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.
26 мая в Минобороны сообщили, что бои с РФ достигли максимальной интенсивности. "Впереди нас ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы. И надо понимать, что это война и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны", – сказала замминистра обороны Анна Маляр.