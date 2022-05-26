Войска РФ на востоке Украины наступают на семи направлениях, на трех – добились частичного успеха – Генштаб ВСУ

По информации Генштаба, оккупанты в районе Северодонецка Луганской области ведут наступление в направлениях Северодонецка и Боровского, там понесли потери и отступили. В направлении населенного пункта Устиновка имеют частичный успех, сказано в сводке.

Скриншот: google.com

На бахмутском направлении российская армия ведет наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нырково, Берестовое и Белогоровка (расположены на северо-востоке от Бахмута), не добилась там успеха, понесла потери и отступила.

Скриншот: google.com

В направлениях Покровского и Клинового (на востоке от Бахмута) оккупанты имеют частичный успех, заняли село Медная Руда, сообщили в Генштабе.

Еще одно направление, где российская армия вела наступление, – село Бородичное (Краматорский район Донецкой области), но там понесла потери и отступила.

Также оккупанты не смогли добиться успеха на авдеевском направлении.

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