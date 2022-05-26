ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ на востоке Украины наступают на семи направлениях, на трех – добились частичного успеха – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты понесли потери и отступили на бахмутском направлении
Оккупанты понесли потери и отступили на бахмутском направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российская оккупационная армия продолжает наступление на востоке Украины, 26 мая вела наступательные действия на семи направлениях, на трех из которых добилась частичного успеха. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованной в Facebook.

По информации Генштаба, оккупанты в районе Северодонецка Луганской области ведут наступление в направлениях Северодонецка и Боровского, там понесли потери и отступили. В направлении населенного пункта Устиновка имеют частичный успех, сказано в сводке. 

Скриншот: google.com
Скриншот: google.com

На бахмутском направлении российская армия ведет наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нырково, Берестовое и Белогоровка (расположены на северо-востоке от Бахмута), не добилась там успеха, понесла потери и отступила.

Скриншот: google.com
Скриншот: google.com

В направлениях Покровского и Клинового (на востоке от Бахмута) оккупанты имеют частичный успех, заняли село Медная Руда, сообщили в Генштабе. 

Еще одно направление, где российская армия вела наступление, – село Бородичное (Краматорский район Донецкой области), но там понесла потери и отступила. 

Также оккупанты не смогли добиться успеха на авдеевском направлении. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02gpdqR4DvkfcZm6bhN86VrCZDGqaYqvtWhhG5nBs5mgScczBJ7nLvEVxYEWcHZRCDl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.

26 мая в Минобороны сообщили, что бои с РФ достигли максимальной интенсивности. "Впереди нас ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы. И надо понимать, что это война и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны", – сказала замминистра обороны Анна Маляр.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, армия, Генштаб ВСУ, оккупация, Северодонецк, оборона, наступление, война России против Украины, Бахмут, Покровск, войска, Белогоровка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мозговая во время селфи с дочерью засветила патриотическое тату в виде трезубца
Мозговая во время селфи с дочерью засветила патриотическое тату в виде трезубца
  Тоня Матвиенко о разлуке с матерью из-за войны: Было тяжело. Я взрослая, но с мамой живу последние 12 лет. Мы очень близки
  Тоня Матвиенко о разлуке с матерью из-за войны: Было тяжело. Я взрослая, но с мамой живу последние 12 лет. Мы очень близки
Супруги Добрынин и Квиткова перевели для ВСУ 1 млн грн
Супруги Добрынин и Квиткова перевели для ВСУ 1 млн грн
"В моем доме уцелел только рояль": Ирина Билык поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"В моем доме уцелел только рояль": Ирина Билык поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Думи". Дорофеева анонсировала премьеру дуэтной песни с украинским певцом
"Думи". Дорофеева анонсировала премьеру дуэтной песни с украинским певцом
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери
  "Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу
  "Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото
"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины
"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника
"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника
Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины
Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины
"Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных. Собственно, уже". Макаревич в посте о лжи упомянул Путина
"Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных. Собственно, уже". Макаревич в посте о лжи упомянул Путина
"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"
"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (45037)
2
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (37074)
3
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" (28128)
4
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США (21411)
5
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (15503)
6
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото (13499)
7
Экс-жена Потапа Горовая рассказала, состоит ли в отношениях (10127)
8
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети (8620)
 
 
 
 