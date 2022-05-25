Оккупанты пытаются установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями – Генштаб ВСУ

ВСУ отбили попытки наступления оккупантов на северодонецком и бахмутском направлениях, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в вечерней сводке 25 мая в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Враг пытается преодолеть сопротивление подразделений, входящих в состав группировки Объединенных сил, с целью создания благоприятных условий для ведения наступления. Основные усилия противник сосредоточил на бахмутском направлении. Пытается развить успех на лиманском направлении", – говорится в сообщении.

На донецком направлении оккупанты наносят артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области, Северодонецка и Новозвановки в Луганской области, добавили в Генштабе.

"Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на северодонецком и бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нырково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи. На авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески. Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова", – отмечается в сообщении.

За минувшие сутки на донецком и луганском направлениях украинские военные отбили девять атак российских захватчиков, подчеркнули утром в Генштабе ВСУ.

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