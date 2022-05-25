Оккупанты пытаются установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке 25 мая в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"Враг пытается преодолеть сопротивление подразделений, входящих в состав группировки Объединенных сил, с целью создания благоприятных условий для ведения наступления. Основные усилия противник сосредоточил на бахмутском направлении. Пытается развить успех на лиманском направлении", – говорится в сообщении.
На донецком направлении оккупанты наносят артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области, Северодонецка и Новозвановки в Луганской области, добавили в Генштабе.
"Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на северодонецком и бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нырково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи. На авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески. Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова", – отмечается в сообщении.
За минувшие сутки на донецком и луганском направлениях украинские военные отбили девять атак российских захватчиков, подчеркнули утром в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В середине апреля оккупанты сосредоточили основные силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе. Он сообщил, что сейчас на востоке Украины ежедневно гибнет от 50 до 100 украинских военнослужащих.
23 мая Зеленский заявил, что на Донбассе соотношение техники у российских и украинских военных – примерно 20 к 1.