Оккупанты активизировали авиацию, чтобы поддержать наступление наземной группировки, на Донбассе отбиты девять атак захватчиков – Генштаб ВСУ

Полномасштабная война в Украине идет уже три месяца Фото: EPA

По данным Генштаба, в ходе отражения атак уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одна единица другой автомобильной техники. ПВО также уничтожила шесть беспилотников "Орлан-10" и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс ZALA.

"Враг активизировал применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки. В связи с недостаточным количеством запасов высокоточного ракетного оружия, противник осуществляет поиск других способов поражения критически важных и военных объектов на территории Украины", – говорится в сообщении.

На славянском направлении вражеские подразделения активных действий не вели, занимались удержанием занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Долгенькое. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Байрак. При поддержке артиллерии и армейской авиации оккупанты безуспешно попытались взять под контроль населенный пункт Пасека.

На лиманском направлении враг активизировал ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке ведет боевые действия в районе Лимана.

На северодонецком направлении российские оккупанты ведут наступление при поддержке огня артиллерии в направлении Северодонецка, боевые действия продолжаются.

На бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери.

На авдеевском направлении россияне не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

На харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых позиций. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Рубежного. Кроме того, враг предпринял очередную попытку ведения наступательных действий в направлении Терновой, успеха не имел.

На волынском и полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы. "Не прошла угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь", – подчеркнули в Генштабе.

На сиверском направлении враг продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудует опорные пункты в приграничных районах на территории Брянской области. Оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории РФ.



На южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстреливал украинские позиции и вел контрбатарейную борьбу. Проводил мероприятия по инженерному обеспечению основных путей сообщения и мостов.

"В целях ведения боевых действий и пополнения значительных потерь в живой силе и технике на территории Украины российские оккупанты формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа", – добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)