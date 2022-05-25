Оккупанты активизировали авиацию, чтобы поддержать наступление наземной группировки, на Донбассе отбиты девять атак захватчиков – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, в ходе отражения атак уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одна единица другой автомобильной техники. ПВО также уничтожила шесть беспилотников "Орлан-10" и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс ZALA.
"Враг активизировал применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки. В связи с недостаточным количеством запасов высокоточного ракетного оружия, противник осуществляет поиск других способов поражения критически важных и военных объектов на территории Украины", – говорится в сообщении.
На славянском направлении вражеские подразделения активных действий не вели, занимались удержанием занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Долгенькое. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Байрак. При поддержке артиллерии и армейской авиации оккупанты безуспешно попытались взять под контроль населенный пункт Пасека.
На лиманском направлении враг активизировал ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке ведет боевые действия в районе Лимана.
На северодонецком направлении российские оккупанты ведут наступление при поддержке огня артиллерии в направлении Северодонецка, боевые действия продолжаются.
На бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери.
На авдеевском направлении россияне не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Применили штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.
На харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых позиций. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Рубежного. Кроме того, враг предпринял очередную попытку ведения наступательных действий в направлении Терновой, успеха не имел.
На волынском и полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы. "Не прошла угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь", – подчеркнули в Генштабе.
На сиверском направлении враг продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудует опорные пункты в приграничных районах на территории Брянской области. Оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории РФ.
На южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстреливал украинские позиции и вел контрбатарейную борьбу. Проводил мероприятия по инженерному обеспечению основных путей сообщения и мостов.
"В целях ведения боевых действий и пополнения значительных потерь в живой силе и технике на территории Украины российские оккупанты формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа", – добавили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В середине апреля оккупанты сосредоточили основные силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе. Он сообщил, что сейчас на востоке Украины ежедневно гибнет от 50 до 100 украинских военнослужащих.
23 мая Зеленский заявил, что на Донбассе соотношение техники у российских и украинских военных – примерно 20 к одному.