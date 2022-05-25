За сутки РФ потеряла в Украине около 100 военных, три танка, самолет и 11 беспилотников – Генштаб ВСУ

Другие потери составили:

"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на северодонецком направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

24 мая украинские военные на Донбассе отбили девять атак оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.