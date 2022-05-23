За три месяца вторжения в Украину Россия понесла такие потери, как СССР за девять лет войны в Афганистане – разведка Британии

Об этом говорится в отчете британской разведки, который министерство обороны Великобритании опубликовало в Twitter 23 мая.

К таким потерям Россию привели сочетание плохой тактики и ограниченного прикрытия с неба, а также отсутствие гибкости в действиях командования, готового усугублять неудачи и повторять ошибки, сказано в отчете. Потери российской армии продолжают расти в ходе наступления на Донбассе, подчеркивают в разведке.

"В прошлом российская общественность демонстрировала свою чувствительность к потерям, понесенным в ходе войн, выборочно. Чем дальше будут расти потери в Украине, тем более очевидными они будут становиться, а недовольство войной и готовность высказать его могут возрасти", – добавили авторы отчета.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/mpZMMMUOI9



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/wTIofOVxC0 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 23, 2022