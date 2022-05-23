Правительство Ингушетии подтвердило гибель в Украине племянника замминистра обороны РФ

Российские СМИ сообщали, что Хамхоев погиб в ночь с 20-го на 21 мая. Пресс-служба властей региона подтвердила эту информацию. Сообщается, что тело Хамхоева уже привезли в Ингушетию и похоронили.

"На похоронах побывал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, который приходится погибшему офицеру родным дядей. Свои соболезнования семье погибшего выразили также представители соседних республик, минобороны России, глава Дагестана Сергей Меликов", – говорится в тексте.

Отмечается, что командир десантно-штурмовой роты капитан Адам Хамхоев был выпускником Рязанского высшего командного училища ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске.

"В войсках ВДВ его характеризовали как блестящего офицера и грамотного командира", – добавили в сообщении.

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