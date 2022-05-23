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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правительство Ингушетии подтвердило гибель в Украине племянника замминистра обороны РФ

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Хамхоева похоронили в Ингушетии
Хамхоева похоронили в Ингушетии
Фото: The Magas Times / Telegram

Правительство российского региона Республика Ингушетия подтвердило гибель в Украине капитана Адама Хамхоева, племянника бывшего главы республики, а сейчас замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова. Сообщение опубликовано 23 мая на сайте правительства.

Российские СМИ сообщали, что Хамхоев погиб в ночь с 20-го на 21 мая. Пресс-служба властей региона подтвердила эту информацию. Сообщается, что тело Хамхоева уже привезли в Ингушетию и похоронили. 

"На похоронах побывал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, который приходится погибшему офицеру родным дядей. Свои соболезнования семье погибшего выразили также представители соседних республик, минобороны России, глава Дагестана Сергей Меликов", – говорится в тексте. 

Отмечается, что командир десантно-штурмовой роты капитан Адам Хамхоев был выпускником Рязанского высшего командного училища ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске.

"В войсках ВДВ его характеризовали как блестящего офицера и грамотного командира", – добавили в сообщении. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией". По информации Генштаба ВСУ на 23 мая, потери России среди личного состава за этот период достигли 29 200 военнослужащих.

Россия официально признала гибель только 1351 своего военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.

Теги: похороны, Ингушетия, война России против Украины, минобороны РФ, Юнус-Бек Евкуров, потери России, погибшие российские военные
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