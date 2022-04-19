ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России "похоронили" оккупанта, чье тело находится в Киевской области – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
При убитом украинцы нашли документы
При убитом украинцы нашли документы
Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

19 апреля в России похоронили офицера армии оккупантов, тело которого физически находится в Украине. Об этом в Facebook проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"19 апреля в городе Тотьма, что в Вологодской области РФ, состоялись похороны гвардии лейтенанта Меньшикова Даниила Андреевича. В это время тело оккупанта находится в Киевской области, в Бучанском районе, возле села Мощун. Население страны-агрессора уже, видимо, привыкло к такой тьме "русского мира", – говорится в сообщении.

В Генштабе сделали вывод, что "Россия пробила дно бездны".

"От замены понятий, всеобъемлющей лжи и фальсификации – до замены тел своих погибших солдат. [...] Ничего святого", – считают в ВСУ.

Генштаб опубликовал видео, на котором украинский военнослужащий рассказывает, что тело якобы похороненного оккупанта нашли вместе с его документами, "прикопан был в одном из окопов".

"Мы его здесь и похороним, без почестей. [...] Разорванный немного, снарядом", – заявил силовик.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/1377555752693128/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины, в том числе Киевская, были освобождены от российских оккупантов. Противник сосредоточился на попытках захватить Донбасс и южную часть Украины.

По данным Генштаба ВСУ на 19 апреля, потери личного состава российской армии в ходе масштабного вторжения в Украину составили около 20,8 тыс. человек.

Официально в России войну против Украины называют "спецоперацией" и на уровне уголовных преследований ограничивают информацию о потерях россиян на украинской территории.

Теги: война, Генштаб ВСУ, Киевская область, похороны, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, документы, военнослужащий, погибшие, потери России, погибшие российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это всегда было частью моей жизни". Кличко рассказал, что будет делать, как только закончится война
"Это всегда было частью моей жизни". Кличко рассказал, что будет делать, как только закончится война
"Сделано в Украине с любовью". 32-летняя Маремуха сообщила о беременности
"Сделано в Украине с любовью". 32-летняя Маремуха сообщила о беременности
  Каминская: Смотрю, многие записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, все это пир во время чумы
  Каминская: Смотрю, многие записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, все это – пир во время чумы
"Если это коснулось вас – напишите". Украинский бренд запустил благотворительную инициативу, чтобы обеспечить женщин-переселенцев бельем
"Если это коснулось вас – напишите". Украинский бренд запустил благотворительную инициативу, чтобы обеспечить женщин-переселенцев бельем
  "Сни весни" – песня, которую выплакал однажды вечером". Руслан Горовой в новом клипе показал кадры, которые снимал во время войны. Видео
  "Сни весни" – песня, которую выплакал однажды вечером". Руслан Горовой в новом клипе показал кадры, которые снимал во время войны. Видео
Tayanna спела с Хосе Каррерасом на благотворительном вечере в Польше в поддержку Украины. Видео
Tayanna спела с Хосе Каррерасом на благотворительном вечере в Польше в поддержку Украины. Видео
Кондратюк: Российская культура в Украине должна быть только для личного использования. Как порнография
Кондратюк: Российская культура в Украине должна быть только для личного использования. Как порнография
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений
Кулеба рассказал, какое желание загадал на свое 41-летие
Кулеба рассказал, какое желание загадал на свое 41-летие
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности
"Российские силы используют тактику, которая направлена на убийство спасателей". Фуканага показал, как медики оказывают помощь под обстрелом
"Российские силы используют тактику, которая направлена на убийство спасателей". Фуканага показал, как медики оказывают помощь под обстрелом
Хименес-Браво: Русские звезды, пока не поздно, вы можете выехать из страны и заявить о своей позиции. Или вам не будет места в этом мире
Хименес-Браво: Русские звезды, пока не поздно, вы можете выехать из страны и заявить о своей позиции. Или вам не будет места в этом мире
  "Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем
  "Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем
"Россия не то место, где я хотел бы находиться". Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра после 15 лет работы
"Россия не то место, где я хотел бы находиться". Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра после 15 лет работы
"Только благодаря вам хвостики находят новые семьи". Суровцев призвал украинцев дать шанс спасенным им животным из Ирпеня и Бучи
"Только благодаря вам хвостики находят новые семьи". Суровцев призвал украинцев дать шанс спасенным им животным из Ирпеня и Бучи
  "Стали ми на смерть з тобою, щоб не вмерла Україна". Козловский в Киеве снял клип на песню "Інша весна". Видео
  "Стали ми на смерть з тобою, щоб не вмерла Україна". Козловский в Киеве снял клип на песню "Інша весна". Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (98946)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (58820)
3
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (50095)
4
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (45654)
5
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (42245)
6
"Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину (21886)
7
Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой (21539)
8
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (21283)
 
 
 
 