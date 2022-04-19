В России "похоронили" оккупанта, чье тело находится в Киевской области – Генштаб ВСУ

"19 апреля в городе Тотьма, что в Вологодской области РФ, состоялись похороны гвардии лейтенанта Меньшикова Даниила Андреевича. В это время тело оккупанта находится в Киевской области, в Бучанском районе, возле села Мощун. Население страны-агрессора уже, видимо, привыкло к такой тьме "русского мира", – говорится в сообщении.

В Генштабе сделали вывод, что "Россия пробила дно бездны".

"От замены понятий, всеобъемлющей лжи и фальсификации – до замены тел своих погибших солдат. [...] Ничего святого", – считают в ВСУ.

Генштаб опубликовал видео, на котором украинский военнослужащий рассказывает, что тело якобы похороненного оккупанта нашли вместе с его документами, "прикопан был в одном из окопов".

"Мы его здесь и похороним, без почестей. [...] Разорванный немного, снарядом", – заявил силовик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)