В России "похоронили" оккупанта, чье тело находится в Киевской области – Генштаб ВСУ

"19 апреля в городе Тотьма, что в Вологодской области РФ, состоялись похороны гвардии лейтенанта Меньшикова Даниила Андреевича. В это время тело оккупанта находится в Киевской области, в Бучанском районе, возле села Мощун. Население страны-агрессора уже, видимо, привыкло к такой тьме "русского мира", – говорится в сообщении.
В Генштабе сделали вывод, что "Россия пробила дно бездны".
"От замены понятий, всеобъемлющей лжи и фальсификации – до замены тел своих погибших солдат. [...] Ничего святого", – считают в ВСУ.
Генштаб опубликовал видео, на котором украинский военнослужащий рассказывает, что тело якобы похороненного оккупанта нашли вместе с его документами, "прикопан был в одном из окопов".
"Мы его здесь и похороним, без почестей. [...] Разорванный немного, снарядом", – заявил силовик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины, в том числе Киевская, были освобождены от российских оккупантов. Противник сосредоточился на попытках захватить Донбасс и южную часть Украины.
По данным Генштаба ВСУ на 19 апреля, потери личного состава российской армии в ходе масштабного вторжения в Украину составили около 20,8 тыс. человек.
Официально в России войну против Украины называют "спецоперацией" и на уровне уголовных преследований ограничивают информацию о потерях россиян на украинской территории.