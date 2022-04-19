Подоляк: "Вторая фаза спецоперации" – то же самое, что "возьмем Киев за 72 часа"

"Донбасс. "Вторая фаза "спецоперации". Вторая, третья, десятая? Уже не имеет ни малейшего значения. Почему? Потому что это то же самое, что "возьмем Киев за 72 часа". Просто россияне любят рассказывать сказки. А в реальности будет лишь то, что нужно Украине", – подчеркнул Подоляк.
Комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о начале "второй фазы "спецоперации", Подоляк отметил, что РФ продолжает использовать символы, приравнивая себя к нацистам.
"Для нас нет разницы, в какой фазе и сколько уничтожать российских представителей, российскую армию, которые не умеют воевать, а умеют убивать людей, разрушать инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру… Ну, хорошо, они пойдут сегодня на Донбассе, они потеряют еще определенное количество своих людей, которых они не считают за людей. Хорошо, мы в этом им тоже поможем", – сказал советник главы Офиса президента.
Он также добавил, что украинская сторона пытается сохранить как можно больше человеческих жизней и свою инфраструктуру.
«Донбас. Друга фаза спецоперації». Друга, третя, десята? Вже не має ані найменшого значення. Чому? Тому що це те ж саме, що «візьмемо Київ за 72 години». Просто росіяни люблять розповідати казки. А в реальності буде лише те, що потрібно Україні. pic.twitter.com/h35kJ3QaaC— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 19, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке.
Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Россия начала битву за Донбасс, и предупредил, что Украина будет защищаться. "Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно", – подчеркнул он.
По данным Генштаба ВСУ на 19 апреля, потери личного состава российской армии в ходе масштабного вторжения в Украину составили около 20,8 тыс. человек.