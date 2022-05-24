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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине погиб генерал-майор военно-воздушных сил России – СМИ

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Боташеву было 63 года
Боташеву было 63 года
Фото: elbrusoid.org

В ходе войны против Украины был сбит российский самолет, в котором находился генерал-майор военно-воздушных сил РФ в отставке Канамат Боташев, он погиб. Об этом со ссылкой на трех бывших подчиненных Боташева сообщает 24 мая "Русская служба BBC News".

Журналисты делают вывод, что генерал был сбит в Луганской области 22 мая в районе Попасной, самолет Су-25 уничтожен при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

О сбитом российском Су-25 в небе над Луганской областью сообщал 22 мая советник главы МВД Украины Антон Геращенко. "Stinger сработал на отлично! Орк-пилот катапультироваться не успел", – писал Геращенко.

"Русская служба BBC News" отмечает, что 63-летний Боташев является "самым высокопоставленным летчиком, о гибели которого стало известно". Авторы материала считают, что участие генерала в войне против Украины свидетельствует как о сложности задач, которые ставятся перед российскими летчиками, так и о нехватке высококлассных специалистов.

Журналисты отмечают, что Боташев имел класс летчика-снайпера, подготовка такого специалиста занимает 10–12 лет и обходится примерно в $8 млн.

В открытых источниках "Русская служба BBC News" нашла информацию о 31 погибшем в Украине российском военном летчике. Журналисты предполагают, что на самом деле их больше.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля, когда РФ открыто вторглась в Украину, по 25 мая российские войска потеряли 205 самолетов и 170 вертолетов.

Теги: Россия, Луганская область, война, самолет, BBC, Попасная, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, погибшие российские военные, Stinger
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