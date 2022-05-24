В Украине погиб генерал-майор военно-воздушных сил России – СМИ

Журналисты делают вывод, что генерал был сбит в Луганской области 22 мая в районе Попасной, самолет Су-25 уничтожен при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

О сбитом российском Су-25 в небе над Луганской областью сообщал 22 мая советник главы МВД Украины Антон Геращенко. "Stinger сработал на отлично! Орк-пилот катапультироваться не успел", – писал Геращенко.

"Русская служба BBC News" отмечает, что 63-летний Боташев является "самым высокопоставленным летчиком, о гибели которого стало известно". Авторы материала считают, что участие генерала в войне против Украины свидетельствует как о сложности задач, которые ставятся перед российскими летчиками, так и о нехватке высококлассных специалистов.

Журналисты отмечают, что Боташев имел класс летчика-снайпера, подготовка такого специалиста занимает 10–12 лет и обходится примерно в $8 млн.

В открытых источниках "Русская служба BBC News" нашла информацию о 31 погибшем в Украине российском военном летчике. Журналисты предполагают, что на самом деле их больше.

Война России против Украины. Главное (обновляется)