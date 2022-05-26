"Уже уничтожают врага на передовой". ВСУ получили немецкие гаубицы

"Прицепные самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155 мм уже уничтожают врага на передовой. Благодаря полуавтоматическому загрузчику снарядов обученный экипаж может производить до шести выстрелов в минуту, практически через каждые 10 секунд", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что у FH70 есть собственный двигатель производства Volkswagen объемом 1700 см³, питающий гидравлику пушки при переводе ее в боевое состояние или сворачивании.

Кроме того, этот двигатель позволяет FH70 перемещаться самостоятельно без тягача на дальность до 20 км на низкой скорости. Таким образом, несмотря на то, что FH70 – прицепная, она является самоподвижной гаубицей.

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