Гаубицы CAESAR уже на передовой – Залужный

Гаубица делает пять выстрелов в минуту и стреляет на расстояние 20 км и больше от линии фронта, сообщил Залужный

Залужный рассказал, что артиллеристы ВСУ быстро освоили эти гаубицы – "фактически за два–три часа".

Главнокомандующий выразил благодарность партнерам за предоставление оружия и сообщил, что CAESAR – артиллерийская установка нового поколения.

"Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага", – рассказал Залужный.

Полученные САУ – на колесном шасси. Это делает их маневренными и мобильными.

"Установка оборудована автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность – пять выстрелов в минуту и высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО. CAESAR обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь – маневр – огонь", – добавил Залужный.

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