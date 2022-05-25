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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гаубицы CAESAR уже на передовой – Залужный

Гаубица делает пять выстрелов в минуту и стреляет на расстояние 20 км и больше от линии фронта, сообщил Залужный
Гаубица делает пять выстрелов в минуту и стреляет на расстояние 20 км и больше от линии фронта, сообщил Залужный

Самоходные артиллерийские установки CAESAR уже на передовой, их применяют украинские военные. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил в Facebook.

Залужный рассказал, что артиллеристы ВСУ быстро освоили эти гаубицы – "фактически за два–три часа". 

Главнокомандующий выразил благодарность партнерам за предоставление оружия и сообщил, что CAESAR – артиллерийская установка нового поколения. 

"Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага", – рассказал Залужный. 

Полученные САУ – на колесном шасси. Это делает их маневренными и мобильными.

"Установка оборудована автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность – пять выстрелов в минуту и высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО. CAESAR обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь – маневр – огонь", – добавил Залужный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/317430257219133

Контекст:

О предоставлении Украине гаубиц CAESAR французского производства сообщал 22 апреля президент Франции Эммануэль Макрон.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, Франция, стрельба, артиллерия, ВСУ, Валерий Залужный
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