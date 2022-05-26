Бои с РФ достигли максимальной интенсивности, враг штурмует позиции ВСУ сразу на нескольких направлениях – Минобороны

Российские оккупанты ведут огонь по всей линии столкновения, вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны ВСУ в Донецком операционном районе, применяет тактические ракетные комплексы, авиацию и артиллерию, сказала Маляр.

"Обстановка остается сложной и имеет признаки к дальнейшему обострению. Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и окружения наших войск. Бои на сегодня достигли максимальной интенсивности, враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях. Впереди нас ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы. И надо понимать, что это война и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны", – сообщила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)