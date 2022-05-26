Бои с РФ достигли максимальной интенсивности, враг штурмует позиции ВСУ сразу на нескольких направлениях – Минобороны

Российские оккупанты ведут огонь по всей линии столкновения, вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны ВСУ в Донецком операционном районе, применяет тактические ракетные комплексы, авиацию и артиллерию, сказала Маляр.
"Обстановка остается сложной и имеет признаки к дальнейшему обострению. Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и окружения наших войск. Бои на сегодня достигли максимальной интенсивности, враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях. Впереди нас ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы. И надо понимать, что это война и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны", – сообщила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.