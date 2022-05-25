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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бутусов заявил о выходе россиян на трассу Бахмут – Лисичанск и возможности оперативного окружения. Гайдай подчеркнул, что Луганщина не отрезана

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В Луганской ОВА заявили, что дорога простреливается, но проехать по ней возможно
В Луганской ОВА заявили, что дорога простреливается, но проехать по ней возможно
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА / Telegram

Российские оккупанты 24 мая вышли на трассу Бахмут – Лисичанск, в этом районе идут бои. Об этом сообщил в Facebook 25 мая главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

По его словам, оккупанты вышли на трассу в районе сел Нагорное и Белогоровка (он пояснил, что это "вторая Белогоровка" – село на трассе, в отличие от Белогоровки на берегу Северского Донца).

"Трасса перекрыта. Второй день в этом районе идут бои. Всего семь суток враг пытается прорвать нашу оборону и перехватить трассу. Противник стремится закрепиться и расширить зону прорыва. Если противник сможет закрепиться, это будет означать оперативное окружение наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска", – написал журналист.

Он отметил, что такое окружение будет неполным, но останется только один второстепенный путь.

"Ситуацию все видят, конечно. Это не должно стать вторым Мариуполем... Угроза с тыла не может не вызывать беспокойства, об этом нужно говорить, чтобы показать понимание обстановки и принятия мер", – подчеркнул Бутусов.

В то же время он выразил уверенность, что украинские войска в Северодонецке и Лисичанске удержат позиции. Он отметил, что все попытки атак на Северодонецк отражены с большими потерями для российских войск.

"Оснований для паники нет. Это война, и результат зависит от нашей инициативы и компетентного командования больше, чем от действий противника. Поэтому нужны благоразумные действия, нужно усиление. Мы не жертвы, у нас есть силы и средства, есть воля и есть стремление победить", – подытожил Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7723833567656872

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опроверг в Telegram информацию о том, что трасса перекрыта.

"Луганщина не отрезана! Трасса Лисичанск – Бахмут не перекрыта. Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть. После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни". Это не соответствует действительности", – написал он.

По словам чиновника, дорога простреливается, но движение по ней по состоянию на 13.00 25 мая возможно и региональные власти сегодня смогли завезти гуманитарные грузы.

"Некоторые заголовки вообще вызывают возмущение. Писать "Россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск – Бахмут. Луганщина в котле?" – безответственно и манипулятивно. Свои догадки оставьте при себе. Думали ли вы о том, что будет с родными защитников, обороняющих Луганщину и родственников, оставшихся в области, когда они это прочитают? Какой котел? Подумайте о людях", – написал Гайдай и призвал верить только официальным источникам информации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.

29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской области.

15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.

Теги: Луганская область, Донбасс, Юрий Бутусов, Северодонецк, Лисичанск, Сергей Гайдай, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Белогоровка
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