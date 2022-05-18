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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геращенко: Под Белогоровкой шла огромная битва. ВСУ за три дня уничтожили около 250 единиц техники врага, 1,5 тыс. оккупантов были убиты или ранены

 
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Российские оккупанты потеряли много техники, неудачно форсируя Северский Донец в Луганской области
Российские оккупанты потеряли много техники, неудачно форсируя Северский Донец в Луганской области
Фото: Defence of Ukraine / Twitter

Во время нескольких попыток переправиться через реку Северский Донец вблизи поселка Белогоровка Луганской области российские оккупанты понесли большие потери в техники и живой силе. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Геращенко, описывая эти события, сослался на разговор с одним из генералов армии Украины. 

"Под малоизвестным поселком Белогоровка в Луганской области был прорыв через Северский Донец огромной группировки русских. Им была поставлена задача хотя бы к 9 мая окружить Лисичанск и Северодонецк [Луганской области]. В том месте в течение трех дней шла огромная битва. Там надо будет поставить памятники нашим героям. Потому что они за три дня уничтожили около 250 единиц боевой техники врага, разрушили переправу. По их данным, до 1,5 тыс. русских офицеров и солдат были убиты или ранены в этой битве", – рассказал Геращенко.

Он считает, что на параде по случаю Дня Победы 9 мая президент РФ Владимир Путин "стоял со скучным лицом" в том числе потому, что российской армии не удалось окружить Лисичанск и Северодонецк к озвученной дате.  

"Он не смог выполнить ни одной из задач, которые ставил. Ни взять "Азовсталь", ни выйти на границы Луганской и Донецкой областей (эта здача стояла к 9 мая), ни даже окружить Северодонецк и Лисичанск", – сказал советник главы МВД Украины. 

Он рассказал, что украинский генерал во время разговора удивлялся, что российские командиры не беспокоятся о жизни своих солдат. 

"Этот генерал мне сказал: "Антон Юрьевич, я не понимаю, как они воюют. Они посылали толпы солдат и танки в то место, где мы их артиллерией били. Они знали, что мы пристреляли свои пушки там. Я бы никогда своих солдат не направил туда, где их ждет верная смерть". Российские генералы просто отправляют своих солдат на убой", – считает Геращенко.

Он убежден, что такая тактика рано или поздно "подорвет мощь российской военной машины".

"Если они за три дня будут терять по 250 танков, БМП, БТР и так далее, то они не смогут восполнить эти потери", – сказал советник министра. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

9 мая руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты пытаются отрезать Луганскую область от Украины.

11 мая украинские власти сообщили, что украинские военнослужащие уничтожили понтонные переправы через реку Северский Донец в Луганской области, которые навели российские оккупанты. По состоянию на 14 мая было известно о девяти попытках оккупантов переправиться через Северский Донец. 

На первых опубликованных Министерством обороны Украины снимках, сделанных дроном в месте, где оккупанты наводили переправы, блогеры насчитали более 70 единиц уничтоженной и оставленной российской военной техники. 13 мая Гайдай сказал, что количество уничтоженной техники оккупантов увеличилось до 90 единиц, украинские военные потопили в том числе "какую-то ладью". 16 мая он сообщил в Telegram, что оккупанты вблизи Белогоровки потеряли около 100 единиц техники и "почти тысячу бойцов". "Все попытки переправиться и создать плацдарм в Белогоровке были разбиты, ничего у них не получилось", – заявил руководитель ОВА. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Луганская область, оккупация, Лисичанск, Северский Донец, российская агрессия, война России против Украины, Белогоровка
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