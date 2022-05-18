Геращенко: Под Белогоровкой шла огромная битва. ВСУ за три дня уничтожили около 250 единиц техники врага, 1,5 тыс. оккупантов были убиты или ранены

Геращенко, описывая эти события, сослался на разговор с одним из генералов армии Украины.

"Под малоизвестным поселком Белогоровка в Луганской области был прорыв через Северский Донец огромной группировки русских. Им была поставлена задача хотя бы к 9 мая окружить Лисичанск и Северодонецк [Луганской области]. В том месте в течение трех дней шла огромная битва. Там надо будет поставить памятники нашим героям. Потому что они за три дня уничтожили около 250 единиц боевой техники врага, разрушили переправу. По их данным, до 1,5 тыс. русских офицеров и солдат были убиты или ранены в этой битве", – рассказал Геращенко.

Он считает, что на параде по случаю Дня Победы 9 мая президент РФ Владимир Путин "стоял со скучным лицом" в том числе потому, что российской армии не удалось окружить Лисичанск и Северодонецк к озвученной дате.

"Он не смог выполнить ни одной из задач, которые ставил. Ни взять "Азовсталь", ни выйти на границы Луганской и Донецкой областей (эта здача стояла к 9 мая), ни даже окружить Северодонецк и Лисичанск", – сказал советник главы МВД Украины.

Он рассказал, что украинский генерал во время разговора удивлялся, что российские командиры не беспокоятся о жизни своих солдат.

"Этот генерал мне сказал: "Антон Юрьевич, я не понимаю, как они воюют. Они посылали толпы солдат и танки в то место, где мы их артиллерией били. Они знали, что мы пристреляли свои пушки там. Я бы никогда своих солдат не направил туда, где их ждет верная смерть". Российские генералы просто отправляют своих солдат на убой", – считает Геращенко.

Он убежден, что такая тактика рано или поздно "подорвет мощь российской военной машины".

"Если они за три дня будут терять по 250 танков, БМП, БТР и так далее, то они не смогут восполнить эти потери", – сказал советник министра.

ВИДЕО