Украинские военные провели вынужденную перегруппировку в районе Светлодарска и покинули город – ОВА

"Эта была вынужденная перегруппировка. Это было сделано логично и правильно, чтобы сберечь личный состав и в дальнейшем уже не только удерживать врага, но и с перегруппированием была возможность очищать территорию", – сообщил он.
Кириленко сказал, что на этом направлении сложная ситуация. С трех сторон от города – оккупированная территория, пояснил он.
"Осталась четвертая, где можно было просто закрыть и взять в кольцо, – добавил глава ОВА. – Здесь слово "отступить" будет применено только оккупантом, и естественно, только в целях пропаганды. Это исключительная перегруппировка. Я понимаю, где они по карте расположены, в каком месте наши Вооруженные силы. То есть это не отступление, что отбросили. Просто произошло так, что три населенных пункта, в том числе непосредственно Светлодарск (центр военной администрации), оказались под контролем российских оккупационных войск".
По данным Кириленко, в оккупированном городе остается около 10 тыс. жителей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В середине апреля оккупанты сосредоточили основные силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе. Он сообщил, что сейчас на востоке Украины ежедневно гибнет от 50 до 100 украинских военнослужащих.
23 мая Зеленский заявил, что на Донбассе соотношение техники у российских и украинских военных – примерно 20 к одному.