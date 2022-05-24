Украинские военные провели вынужденную перегруппировку в районе Светлодарска и покинули город – ОВА

"Эта была вынужденная перегруппировка. Это было сделано логично и правильно, чтобы сберечь личный состав и в дальнейшем уже не только удерживать врага, но и с перегруппированием была возможность очищать территорию", – сообщил он.

Кириленко сказал, что на этом направлении сложная ситуация. С трех сторон от города – оккупированная территория, пояснил он.

"Осталась четвертая, где можно было просто закрыть и взять в кольцо, – добавил глава ОВА. – Здесь слово "отступить" будет применено только оккупантом, и естественно, только в целях пропаганды. Это исключительная перегруппировка. Я понимаю, где они по карте расположены, в каком месте наши Вооруженные силы. То есть это не отступление, что отбросили. Просто произошло так, что три населенных пункта, в том числе непосредственно Светлодарск (центр военной администрации), оказались под контролем российских оккупационных войск".

По данным Кириленко, в оккупированном городе остается около 10 тыс. жителей.

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