"На их руках тысячи убитых". Горсовет Мариуполя показал коллаборантов из ОПЗЖ, которые помогают российским оккупантам

"На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия. Они – коллаборанты из местной фракции партии ОПЗЖ. По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу и сейчас продолжают издеваться над мариупольцами, которые еще остаются в городе", – говорится в сообщении.
В горсовете подчеркнули, что именно эти коллаборанты провели шествие по городу 9 мая.
"Организовали праздник на костях, когда прошли по улицам, на которых еще вчера лежали погибшие мариупольцы, с криками "ура". Лица этих гауляйтеров должен знать каждый. Все коллаборанты понесут наказание за совершенные преступления против своего города и страны", – отметили в горсовете.
В списке оказались девять представителей ОПЗЖ:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жили около 500 тыс. человек. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В городе на тот момент оставалось более 100 тыс. человек.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко не исключает, что число погибших жителей города может превысить 20 тыс.
Последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные, был завод "Азовсталь". Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.