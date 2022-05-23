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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"На их руках тысячи убитых". Горсовет Мариуполя показал коллаборантов из ОПЗЖ, которые помогают российским оккупантам

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко не исключает, что число погибших жителей города может превысить 20 тыс.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко не исключает, что число погибших жителей города может превысить 20 тыс.
Фото: ЕРА

Городской совет Мариуполя Донецкой области 23 мая опубликовал в Telegram список местных коллаборантов из "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые помогают российским оккупантам.

"На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия. Они – коллаборанты из местной фракции партии ОПЗЖ. По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу и сейчас продолжают издеваться над мариупольцами, которые еще остаются в городе", – говорится в сообщении.

Фото: Маріупольська міська рада / Telegram
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

В горсовете подчеркнули, что именно эти коллаборанты провели шествие по городу 9 мая.

"Организовали праздник на костях, когда прошли по улицам, на которых еще вчера лежали погибшие мариупольцы, с криками "ура". Лица этих гауляйтеров должен знать каждый. Все коллаборанты понесут наказание за совершенные преступления против своего города и страны", – отметили в горсовете.

В списке оказались девять представителей ОПЗЖ:

  • Иващенко Константин;
  • Истратов Вадим;
  • Хаджинов Дмитрий;
  • Бурлаков Сергей;
  • Калачева Виктория;
  • Агибалов Валерий;
  • Карпенко Елена;
  • Хармышев Евгений;
  • Сотникова Наталья.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жили около 500 тыс. человек. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили"В городе на тот момент оставалось более 100 тыс. человек.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко не исключает, что число погибших жителей города может превысить 20 тыс.

Последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные, был завод "Азовсталь". Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Мариуполь, обстрелы, война России против Украины, ОПЗЖ, коллаборационизм
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