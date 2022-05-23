"На их руках тысячи убитых". Горсовет Мариуполя показал коллаборантов из ОПЗЖ, которые помогают российским оккупантам

"На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия. Они – коллаборанты из местной фракции партии ОПЗЖ. По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу и сейчас продолжают издеваться над мариупольцами, которые еще остаются в городе", – говорится в сообщении.

Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

В горсовете подчеркнули, что именно эти коллаборанты провели шествие по городу 9 мая.

"Организовали праздник на костях, когда прошли по улицам, на которых еще вчера лежали погибшие мариупольцы, с криками "ура". Лица этих гауляйтеров должен знать каждый. Все коллаборанты понесут наказание за совершенные преступления против своего города и страны", – отметили в горсовете.

В списке оказались девять представителей ОПЗЖ:

Иващенко Константин;

Истратов Вадим;

Хаджинов Дмитрий;

Бурлаков Сергей;

Калачева Виктория;

Агибалов Валерий;

Карпенко Елена;

Хармышев Евгений;

Сотникова Наталья.

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