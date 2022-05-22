"Такой боли и такого количества детских смертей мы не видели никогда". Журналисты AP, работавшие в осажденном Мариуполе, стали лауреатами премии Гонгадзе

В финал премии, кроме Чернова и Малолетки, вошли редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко и главред "Громадського радіо" Татьяна Трощинская.
Также в этом году впервые в истории премии ввели специальное отличие. Им посмертно отметили фотожурналиста Макса Левина "за выдающийся вклад в развитие украинской фотографии, преданность профессии и отвагу".
На странице премии опубликован текст речей лауреатов.
Чернов выразил надежду, что их работа и то, что делают все, кто работает с ними бок о бок, поможет Украине.
"Украинская армия удивила мир в этом году и еще будет удивлять. Так же и украинская журналистика удивила мир. Весь мир смотрит на украинских журналистов, чтобы увидеть их перспективу, узнать, как они видят войну в своем доме", – сказал он.
Малолетка подчеркнул, что то, что делают журналисты, – "для людей и ради людей".
"Мы очень многое видели за все эти годы войны. Но такой боли и такого количества детских смертей мы не видели никогда", – сказал он.
Премия имени Георгия Гонгадзе основана организацией "Украинский ПЕН" в партнерстве с ассоциацией выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы (Kyiv-Mohyla Business School) и изданием "Украинская правда". Лауреата определяют раз в год, 21 мая, в день рождения украинского журналиста Георгия Гонгадзе.
Чернов в интервью Associated Press, опубликованном 22 марта, рассказал, что они с коллегой провели в Мариуполе 20 дней. Оккупанты охотились за журналистами, они были единственными представителями международных СМИ, которые остались в осажденном городе. Украинские военные организовали спецоперацию, чтобы вывезти Малолетку и Чернова из Мариуполя.
Фотографы получили также премию немецкой медиакомпании Deutsche Welle "За свободу слова", которая "отмечает исключительное мужество фоторепортеров в противостоянии пропаганде".