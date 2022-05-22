"Такой боли и такого количества детских смертей мы не видели никогда". Журналисты AP, работавшие в осажденном Мариуполе, стали лауреатами премии Гонгадзе

Чернов (слева) и Малолетка (справа) были единственными представителями международных СМИ в осажденном Мариуполе Фото: Премія імені Георгія Ґонґадзе / Facebook

В финал премии, кроме Чернова и Малолетки, вошли редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко и главред "Громадського радіо" Татьяна Трощинская.

Также в этом году впервые в истории премии ввели специальное отличие. Им посмертно отметили фотожурналиста Макса Левина "за выдающийся вклад в развитие украинской фотографии, преданность профессии и отвагу".

На странице премии опубликован текст речей лауреатов.

Чернов выразил надежду, что их работа и то, что делают все, кто работает с ними бок о бок, поможет Украине.

"Украинская армия удивила мир в этом году и еще будет удивлять. Так же и украинская журналистика удивила мир. Весь мир смотрит на украинских журналистов, чтобы увидеть их перспективу, узнать, как они видят войну в своем доме", – сказал он.

Малолетка подчеркнул, что то, что делают журналисты, – "для людей и ради людей".

"Мы очень многое видели за все эти годы войны. Но такой боли и такого количества детских смертей мы не видели никогда", – сказал он.