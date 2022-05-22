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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Такой боли и такого количества детских смертей мы не видели никогда". Журналисты AP, работавшие в осажденном Мариуполе, стали лауреатами премии Гонгадзе

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Чернов (слева) и Малолетка (справа) были единственными представителями международных СМИ в осажденном Мариуполе
Чернов (слева) и Малолетка (справа) были единственными представителями международных СМИ в осажденном Мариуполе
Фото: Премія імені Георгія Ґонґадзе / Facebook

Лауреатами премии имени Георгия Гонгадзе 2022 года стали фотографы Associated Press Мстислав Чернов и Евгений Малолетка. Об этом сообщили 21 мая на странице премии в Facebook.

В финал премии, кроме Чернова и Малолетки, вошли редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко и главред "Громадського радіо" Татьяна Трощинская.

Также в этом году впервые в истории премии ввели специальное отличие. Им посмертно отметили фотожурналиста Макса Левина "за выдающийся вклад в развитие украинской фотографии, преданность профессии и отвагу".

https://www.facebook.com/gongadzeprize/posts/714322629987784

На странице премии опубликован текст речей лауреатов.

Чернов выразил надежду, что их работа и то, что делают все, кто работает с ними бок о бок, поможет Украине.

"Украинская армия удивила мир в этом году и еще будет удивлять. Так же и украинская журналистика удивила мир. Весь мир смотрит на украинских журналистов, чтобы увидеть их перспективу, узнать, как они видят войну в своем доме", – сказал он.

Малолетка подчеркнул, что то, что делают журналисты, – "для людей и ради людей".

"Мы очень многое видели за все эти годы войны. Но такой боли и такого количества детских смертей мы не видели никогда", – сказал он.

https://www.facebook.com/gongadzeprize/posts/714797563273624

Контекст:

Премия имени Георгия Гонгадзе основана организацией "Украинский ПЕН" в партнерстве с ассоциацией выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы (Kyiv-Mohyla Business School) и изданием "Украинская правда". Лауреата определяют раз в год, 21 мая, в день рождения украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

Чернов в интервью Associated Press, опубликованном 22 марта, рассказал, что они с коллегой провели в Мариуполе 20 дней. Оккупанты охотились за журналистами, они были единственными представителями международных СМИ, которые остались в осажденном городе. Украинские военные организовали спецоперацию, чтобы вывезти Малолетку и Чернова из Мариуполя.

Фотографы получили также премию немецкой медиакомпании Deutsche Welle "За свободу слова", которая "отмечает исключительное мужество фоторепортеров в противостоянии пропаганде".

Теги: СМИ, Мариуполь, Георгий Гонгадзе, премия, журналисты, Мстислав Чернов, Макс Левин
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