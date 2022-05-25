Российские оккупанты перебросили в Луганскую область дополнительно 2500 единиц военной техники – Гайдай

"Обстрелы Северодонецка растут в геометрической прогрессии – авиабомбы, "Грады", "Смерчи", минометы. Вчера были бои в окрестностях города", – отметил Гайдай.

По словам главы ОВА, оккупанты сосредоточили все силы на захвате Луганской области. Он считает, что основные бои в регионе будут разворачиваться в течение этой недели.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.

29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской области.

15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.