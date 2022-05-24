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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Для них это быдло, стадо". Офицер Луганской областной теробороны рассказал, что россияне не жалеют своих людей и бросают в бой роту за ротой

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Оккупанты всеми силами пытаются уничтожать новую технику ВСУ, предоставленную американскими и европейскими партнерами
Оккупанты всеми силами пытаются уничтожать новую технику ВСУ, предоставленную американскими и европейскими партнерами
Фото: ЕРА

Российское командование не жалеет своих военнослужащих, бросая их целыми ротами в бой с украинской армией. Об этом 24 мая рассказал в эфире "Еспресо" офицер Луганской областной территориальной обороны Сергей Шакун.

Шакун, в частности, сообщил, что на передовую российские командиры отправляют наемников из "ЛДНР", выставляя сзади за ними "кадыровцев".

"Россия не считает людей за людей, для них это быдло, стадо. Они собирают всех, кого могут, таким образом пытаются пополнить "стадо мяса", по-другому нельзя сказать. Уже берут людей с оккупированных территорий Луганской области, с Донбасса, выставляют на передовую линию, а сзади них идут "кадыровцы". Россияне своих не считают: по ситуации в Попасной мы увидели – они ротами бросают личный состав. Наши уничтожили одну роту, они другую бросают, и так все время", – подчеркнул военнослужащий.

По его словам, Вооруженные силы Украины, воюющие в Луганской области, сейчас активно используют оружие, предоставленное европейскими и американскими партнерами. В то же время оккупанты всеми силами пытаются уничтожать новую технику ВСУ.

"Россияне сейчас гоняются за каждой группой наших военных, которые уничтожают врага. Оккупанты активно ведут разведку по этому новому оружию и пытаются нанести поражение, потому что новая техника очень мощная и очень точная", – сказал Шакун.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 24 мая, потери личного состава российских войск в войне против Украины достигли около 29 350 военных.

Теги: Украина, оружие, Луганская область, война, Донбасс, военные, Вооруженные силы Украины, разведка, наемники, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, ЛДНР
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