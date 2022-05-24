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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за санкций россияне устанавливают на военные корабли запчасти от китайской бытовой техники – ГУР Минобороны Украины

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ГУР сообщила об аварийном состоянии кораблей каспийской флотилии
ГУР сообщила об аварийном состоянии кораблей каспийской флотилии
Фото: EPA (архив)

Российские моряки отказываются выполнять приказы из-за аварийного состояния кораблей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook 24 мая.

В ГУР отметили, что введенные против РФ международные санкции не позволяют полноценно обслуживать и ремонтировать навигационное оборудование и дизельное оборудование боевых кораблей каспийской флотилии военно-морского флота РФ.

"Чтобы обеспечить плавучесть на некоторых кораблях, включая носители крылатых ракет, вместо оригинальных блоков были установлены агрегаты от бытовой техники китайского производства, которые приобрели по завышенной в несколько раз цене. Теперь каждый выход в море знакомые с "импортозамещением" оккупанты воспринимают как билет в один конец. Ведь он может стать для них последним и привести к экологической катастрофе в регионе", – говорится в сообщении.

Украинская разведка отмечает, что командование каспийской флотилии, опасаясь проверок и обвинений в хищении выделенных на закупку запчастей средств, дало распоряжение всячески скрывать факты небоеспособности корабельного состава, а виновных в утечке этой информации угрожают обвинить в государственной измене и приговорить к 15 годам заключения.

"Моряки 106-й бригады надводных кораблей каспийской флотилии южного военного округа РФ, которые в составе морской группировки участвуют в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задачи из-за аварийного состояния кораблей. Оккупанты решили тайно написать коллективные письма [президенту РФ Владимиру] Путину и [министру обороны Сергею] Шойгу, в которых хотят раскрыть все финансовые махинации командования", – говорится в сообщении.

ГУР также опубликовала список военных 106-й бригады надводных кораблей (военная часть №40153 города Каспийск).

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/318847067093387

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, разведка, война России против Украины, корабли, ВМФ, ГУР Минобороны Украины
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