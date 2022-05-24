Из-за санкций россияне устанавливают на военные корабли запчасти от китайской бытовой техники – ГУР Минобороны Украины

В ГУР отметили, что введенные против РФ международные санкции не позволяют полноценно обслуживать и ремонтировать навигационное оборудование и дизельное оборудование боевых кораблей каспийской флотилии военно-морского флота РФ.

"Чтобы обеспечить плавучесть на некоторых кораблях, включая носители крылатых ракет, вместо оригинальных блоков были установлены агрегаты от бытовой техники китайского производства, которые приобрели по завышенной в несколько раз цене. Теперь каждый выход в море знакомые с "импортозамещением" оккупанты воспринимают как билет в один конец. Ведь он может стать для них последним и привести к экологической катастрофе в регионе", – говорится в сообщении.

Украинская разведка отмечает, что командование каспийской флотилии, опасаясь проверок и обвинений в хищении выделенных на закупку запчастей средств, дало распоряжение всячески скрывать факты небоеспособности корабельного состава, а виновных в утечке этой информации угрожают обвинить в государственной измене и приговорить к 15 годам заключения.

"Моряки 106-й бригады надводных кораблей каспийской флотилии южного военного округа РФ, которые в составе морской группировки участвуют в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задачи из-за аварийного состояния кораблей. Оккупанты решили тайно написать коллективные письма [президенту РФ Владимиру] Путину и [министру обороны Сергею] Шойгу, в которых хотят раскрыть все финансовые махинации командования", – говорится в сообщении.

ГУР также опубликовала список военных 106-й бригады надводных кораблей (военная часть №40153 города Каспийск).

Война России против Украины. Главное (обновляется)