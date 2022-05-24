Колумбия направит специалистов по разминированию для обучения украинских военных

"11 военных инженеров будут обучать украинских солдат боевому разминированию", – написал он.
По словам Молано, они будут находиться в соседней стране, которая является членом НАТО.
Министр уточнил, что инструкторы будут обучать и совершенствовать методы и процедуры тактического разминирования.
Once ingenieros militares @Ingenieros_EJC entrenarán a soldados ucranianos en Desminado militar.— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 23, 2022
Estarán en un país vecino miembro de la @NATO, capacitando, mejorando técnicas y procedimientos tácticos de Desminado. pic.twitter.com/79GWikV0vt
Как сообщала пресс-служба Пентагона, Колумбия была одной из стран, которые присоединились к контактной группе для оказания военной помощи Украине. Молано участвовал в виртуальной встрече группы 23 мая.
Первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Резников на встрече передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.
Накануне встречи и после нее некоторые страны заявили о передаче Украине тяжелого вооружения. В частности, Германия на этой встрече объявила о поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard. За день до встречи Великобритания сообщила о передаче дополнительных средств ПВО, в день встречи Канада объявила о предоставлении бронемашин, рассказал Остин.
Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Вторая встреча в видеоформате состоялась 23 мая, в ней участвовали 47 стран. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по ее итогам 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь.