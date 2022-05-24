Колумбия направит специалистов по разминированию для обучения украинских военных

"11 военных инженеров будут обучать украинских солдат боевому разминированию", – написал он.

По словам Молано, они будут находиться в соседней стране, которая является членом НАТО.

Министр уточнил, что инструкторы будут обучать и совершенствовать методы и процедуры тактического разминирования.

Как сообщала пресс-служба Пентагона, Колумбия была одной из стран, которые присоединились к контактной группе для оказания военной помощи Украине. Молано участвовал в виртуальной встрече группы 23 мая.

Контекст:

Первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Резников на встрече передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.

Накануне встречи и после нее некоторые страны заявили о передаче Украине тяжелого вооружения. В частности, Германия на этой встрече объявила о поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard. За день до встречи Великобритания сообщила о передаче дополнительных средств ПВО, в день встречи Канада объявила о предоставлении бронемашин, рассказал Остин.

Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Вторая встреча в видеоформате состоялась 23 мая, в ней участвовали 47 стран. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по ее итогам 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь.