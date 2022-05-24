СМИ идентифицировали российского военного, причастного к казни жителей Бучи

Свое расследование журналисты The New York Times сопроводили кадрами с камеры видеонаблюдения, расположенной через дорогу от места казни украинцев. Камера засняла стоящих на улице российских десантников, одного из которых и смогли опознать российские журналисты.
Журналисты выяснили, что справа на снимке стоит 37-летний Чингиз Атантаев. На это указывают сервисы распознавания лиц и собранные журналистами детали его биографии.
Атантаев уроженец Магадана, однако уже много лет живет в Пскове. Именно там дислоцированы 104-й и 234-й десантно-штурмовые полки (в/ч №32515 и в/ч №74268 соответственно), которые, по сообщению The New York Times, занимались зачисткой Бучи.
В соцсетях (Instagram, "ВКонтакте") Атантаев подписан на многочисленные группы, связанные с армией, оружием и боевыми единоборствами. Кроме того, в 2017 году, добиваясь улучшения жилищных условий, он подавал в псковский суд иск к минобороны "о признании несовершеннолетней дочери его супруги членом семьи военнослужащего".
В последний раз Атантаев заходил на свою страницу во "ВКонтакте" 12 апреля. Журналисты позвонили его жене Татьяне Чеснак, однако она отказалась связать их с Чингизом и отвечать на какие-либо вопросы о муже. Но сказала, что статью в The New York Times считает "однозначно фейком".
"Сами посмотрите, солдаты там гладко выбриты. Вы как думаете, они там в таком виде ходили, что ли? Поэтому где они взяли фотографии эти, вообще непонятно", – сказала она.
Буча находится в 30 км к северо-западу от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
23 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что на территории города заканчиваются сбор и эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации. "Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее еще будут уточнять", – сказал мэр и добавил, что каждый третий погибший в Киевской области – житель Бучи.
Президент РФ Владимир Путин отрицает причастность российских военных к зверствам в Буче, он назвал убийства под Киевом "фейком".