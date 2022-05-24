СМИ идентифицировали российского военного, причастного к казни жителей Бучи

Свое расследование журналисты The New York Times сопроводили кадрами с камеры видеонаблюдения, расположенной через дорогу от места казни украинцев. Камера засняла стоящих на улице российских десантников, одного из которых и смогли опознать российские журналисты.

Кадр с камеры наблюдения в Буче. Фото: nytimes.com

Журналисты выяснили, что справа на снимке стоит 37-летний Чингиз Атантаев. На это указывают сервисы распознавания лиц и собранные журналистами детали его биографии.

Атантаев уроженец Магадана, однако уже много лет живет в Пскове. Именно там дислоцированы 104-й и 234-й десантно-штурмовые полки (в/ч №32515 и в/ч №74268 соответственно), которые, по сообщению The New York Times, занимались зачисткой Бучи.

В соцсетях (Instagram, "ВКонтакте") Атантаев подписан на многочисленные группы, связанные с армией, оружием и боевыми единоборствами. Кроме того, в 2017 году, добиваясь улучшения жилищных условий, он подавал в псковский суд иск к минобороны "о признании несовершеннолетней дочери его супруги членом семьи военнослужащего".

В последний раз Атантаев заходил на свою страницу во "ВКонтакте" 12 апреля. Журналисты позвонили его жене Татьяне Чеснак, однако она отказалась связать их с Чингизом и отвечать на какие-либо вопросы о муже. Но сказала, что статью в The New York Times считает "однозначно фейком".

"Сами посмотрите, солдаты там гладко выбриты. Вы как думаете, они там в таком виде ходили, что ли? Поэтому где они взяли фотографии эти, вообще непонятно", – сказала она.