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24 мая, 2022
 
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"До слез", "Боже, как больно". Саливанчук прочитала стихотворение "Герої не вмирають". Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саливанчук заявила, что хочет познакомиться с автором стихотворения
Саливанчук заявила, что хочет познакомиться с автором стихотворения
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова 24 мая в Instagram опубликовала видео, в котором прочитала стихотворение, посвященное украинским героям.

Саливанчук приурочила ролик ко Дню святых Кирилла и Мефодия – творцов славянской письменности, который отмечают 24 мая.

"Язык, введенный Кириллом и Мефодием, стал языком восточнославянских народов, следовательно, и украинцев. Украина с обретением своей независимости также чествует своих учителей, которые в свое время способствовали будущему письменности. Я считаю наш украинский язык самым красивым, благозвучным", – написала она.

Саливанчук отметила, что проза и стихи на украинском языке особенно затрагивают струны души.

"Я хочу с вами поделиться стихотворением, посвященным матерям, потерявшим своих детей на войне в Украине с 2014 года. Наши ребята – герои, их мамы тоже великие героини, я преклоняюсь перед их силой и мужеством жить дальше", – написала она.

Саливанчук отметила, что не нашла автора этого стихотворения, но хотела бы с ним познакомиться и обнять "за эти нежные и одновременно болезненные слова".

"– Жінко, чого Ви плачете?
Ваш син – герой!
Ви, що не бачите,
Ще цей хлопчина і он той…
– Героєм був мені завжди.
З тих пір коли почав іти,
З тих пір, коли сказав він: "Мама"…
Я так раділа, так ридала,
Від щастя сльози проливала.
Так ніби знала, ніби відчувала…
Я так його тримала, так оберігала…
Та все ж пішов за іншу битись маму,
мені ж залишив вічну рану.
А я дзвонила, кажу: "Сину,
Іди додому, бо там гинуть!"
А він: "Неправда, тут все мирно".
Мені від того було дивно,
І я його чекала… Так чекала!
Він вернеться! Я вірила, я знала…
І він приїхав не колись, а нині.
Виходжу я, дивлюсь – моє дитя у домовині.
"Як справи синку? Ну кажи, як справи?
Чого мовчиш, не хочеш подивитися на маму?
Відкрий же очі… вставай… ти хочеш так лежати?
Втомився, певно, вирішив поспати…
Боже, я тебе укрию — ти ж такий холодний,
Живіт запав, напевно, ще й голодний…
Ходи, я вже на стіл накрила.
Ходи, тебе чекає вся родина!"
А люди кажуть, що здуріла,
Що мертву так трясу дитину…
Та, що ті люди, що вони там знають?
Мій син – герой, герої не вмирають!" – таков полный текст стихотворения.

Автором стихотворения является Кристина Полянская.

"До слез", – прокомментировала подписчица tatiasha_11.

"Боже, как больно. За наших ребят, девушек, людей, детишек. Боже, как же болит", – написала ksenia_lovetska_.

Контекст:

Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за Божковым с 2015 года. Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. 11 мая актриса вернулась в Киев.

Теги: Украина, война, украинский язык, война России против Украины, стихи, студия Квартал 95, ролик, Анна Саливанчук
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