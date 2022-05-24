Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной

Шрайбер отметил, что нельзя допустить, чтобы война исчезла из повестки новостей Фото: EPA

Шрайбер подчеркнул, что Украина имеет все шансы выиграть. Он заявил, что украинский народ очень жизнеспособный, и победа всей Украины – вопрос времени. По его мнению, война будет долгой.

Актер отметил, что нельзя допустить, чтобы война исчезла из повестки новостей. Он подчеркнул, что необходимо помнить – украинцы борются за свои жизни, ценности и принципы, которые разделяют и европейцы, и американцы. Шрайбер подчеркнул, что Украине нужна финансовая поддержка и восстановление.

Шрайбер выступил после обращения Зеленского к лидерам мирового бизнеса. Зеленский сказал, что сейчас происходит "поворотный момент", когда решается, будет ли в мире править грубая сила.

Война России против Украины. Главное (обновляется)