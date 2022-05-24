Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной

Шрайбер подчеркнул, что Украина имеет все шансы выиграть. Он заявил, что украинский народ очень жизнеспособный, и победа всей Украины – вопрос времени. По его мнению, война будет долгой.
Актер отметил, что нельзя допустить, чтобы война исчезла из повестки новостей. Он подчеркнул, что необходимо помнить – украинцы борются за свои жизни, ценности и принципы, которые разделяют и европейцы, и американцы. Шрайбер подчеркнул, что Украине нужна финансовая поддержка и восстановление.
Шрайбер выступил после обращения Зеленского к лидерам мирового бизнеса. Зеленский сказал, что сейчас происходит "поворотный момент", когда решается, будет ли в мире править грубая сила.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шрайбер имеет украинские корни. У его деда было украино-польское происхождение.
В фильмографии актера 60 картин. Он наиболее известен по лентам "Крик", "Ураган", "Цена страха", "Проект 281", "Маньчжурский кандидат", "Разрисованная вуаль", "Люди Икс: Начало. Росомаха", сериалу "Рэй Донован".
В 2005 году в Украине сняли фильм "И все осветилось" по сценарию Шрайбера.