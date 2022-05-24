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24 мая, 2022
 
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Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной

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Шрайбер отметил, что нельзя допустить, чтобы война исчезла из повестки новостей
Шрайбер отметил, что нельзя допустить, чтобы война исчезла из повестки новостей
Фото: EPA

Голливудский актер Лив Шрайбер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что война Украины против напавшей на нее России закончится победой Украины. Об этом 23 мая сообщило агентство Reuters TV.

Шрайбер подчеркнул, что Украина имеет все шансы выиграть. Он заявил, что украинский народ очень жизнеспособный, и победа всей Украины – вопрос времени. По его мнению, война будет долгой.

Актер отметил, что нельзя допустить, чтобы война исчезла из повестки новостей. Он подчеркнул, что необходимо помнить – украинцы борются за свои жизни, ценности и принципы, которые разделяют и европейцы, и американцы. Шрайбер подчеркнул, что Украине нужна финансовая поддержка и восстановление.

Шрайбер выступил после обращения Зеленского к лидерам мирового бизнесаЗеленский сказал, что сейчас происходит "поворотный момент", когда решается, будет ли в мире править грубая сила. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Шрайбер имеет украинские корни. У его деда было украино-польское происхождение.

В фильмографии актера 60 картин. Он наиболее известен по лентам "Крик", "Ураган", "Цена страха", "Проект 281", "Маньчжурский кандидат", "Разрисованная вуаль", "Люди Икс: Начало. Росомаха", сериалу "Рэй Донован".

В 2005 году в Украине сняли фильм "И все осветилось" по сценарию Шрайбера.

Теги: Россия, Украина, Давос, война, украинцы, актер, война России против Украины, Лив Шрайбер
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