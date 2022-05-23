Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель – это организованное мероприятие. Не бесплатное

"По поводу говнометания в сети. Спонтанный, эмоциональный "человеческий" обсер возникает по свежему поводу и длится с модуляциями и затуханием 5–12 дней. За это время стихийные говнометатели находят себе более свежую цель", – заявил он.
По мнению Макаревича, дальнейший хейт является спланированным.
"Если обсер длится более двух недель – это всегда инспирированное, организованное мероприятие. Не бесплатное", – подчеркнул он.
Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.
Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.
В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.