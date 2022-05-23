Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель – это организованное мероприятие. Не бесплатное

"По поводу говнометания в сети. Спонтанный, эмоциональный "человеческий" обсер возникает по свежему поводу и длится с модуляциями и затуханием 5–12 дней. За это время стихийные говнометатели находят себе более свежую цель", – заявил он.

По мнению Макаревича, дальнейший хейт является спланированным.

"Если обсер длится более двух недель – это всегда инспирированное, организованное мероприятие. Не бесплатное", – подчеркнул он.