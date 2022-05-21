  Зеленская о начале войны: Я проснулась от странных звуков. Владимира нашла в соседней комнате, одетым в костюм, но без галстука. Он сказал: "Началось!"

"Я помню, что я проснулась от странных звуков за окном, как, вероятно, и все. Было темно – почти ночь. И я смотрю, что Владимира рядом нет. Я отправилась в соседнюю комнату, где его и нашла. Он был одет в костюм, но без галстука. И я поняла… Я спросила, что происходит? А он сказал только: "Началось!" Эмоцию здесь нельзя передать – это и ужас, и оцепенение", – рассказала она.

По словам жены украинского президента, он был как натянутая струна.

"Мы сразу поняли, что жизнь изменилась навсегда. И вот теперь я живу тем, когда он мне наконец-то скажет: "Ну все, кончилось! Победа!" Я думаю, что я буду не первой, кому он это скажет, потому что он всегда сейчас работает, но вместе с другими хочу услышать это хотя бы по телевидению", – сказала Зеленская.

Президент признался, что получил сигнал немного раньше, до хлопков, когда начались выстрелы, "и даже раньше".

"Когда началась подготовка, мы были готовы… И до этого следила разведка, военные. Мы понимали, откуда может быть риск наступления. Поэтому когда там пошла подготовка, выстрелы от вторжения – я получил сигнал, мне позвонили", – рассказал он.

Зеленский добавил, что сразу решил рассказать детям правду о том, что началась война, и не придумывать что-то. Его жена отметила, что дети ее удивили тем, как дисциплинированно стали собирать вещи.

"Уже спустя время приходит понимание того, что мы не знаем, когда увидим папу снова. Были и слезы несколько раз. Но все же они держатся, молодцы – как папа. Знают, что он выдержит, и они выдержат", – заверила она.

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Видео: Телеканал ICTV / YouTube

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