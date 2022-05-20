Бульвар Шоубиз
 
20 мая, 2022
 
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"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину

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Федишин: Я знаю, что счастье в чистоте
Федишин: Я знаю, что счастье – в чистоте
Фото: irynafedyshyn / Instagram

Украинская певица Ирина Федишин заявила 19 мая в Instagram, что не осуждала гомосексуальных людей.

"Я не осуждаю ни одного человека, потому что не призываю ненавидеть их, а предупреждаю о последствиях этого греха", – заявила она.

Федишин отметила, что транслировала свои ценности.

"Я знаю, что счастье – в чистоте. Я пою про любовь, вышиванку, Украину. (...) Единства нам, мира, победы. Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям, потому что именно там прессуют ЛГБТ. У нас никого не прессуют. Каждый будет отвечать перед богом сам за себя", – сказала она.

В ролике Федишин сообщила, что выехала из Украины в Польшу.

"Я сегодня впервые с начала войны пересекла границу Украины и сама увидела и почувствовала, как поляки относятся к украинцам. Польша, мы благодарим вас за все. Польша, мы вас любим", – сказала она.

Также певица прокомментировала свое видео, опубликованное 14 мая, в котором проверила на прочность шлемы, полученные от США для украинских военных. Она отметила, что не портила их, а действительно проверяла.

"Я не до конца в этом разбираюсь, но перед экспериментом обратилась к эксперту", – отметила певица.

"Нам передали из Америки два шлема на пробу. Мы проверили, но, к сожалению, ни первый, ни второй шлем не выдержали эксперимента. Потому заказывать такие каски точно не будем", – писала она, отметив, что волонтерство – это ответственность.

Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоялся 14 мая. Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

После объявления результатов голосования жюри и зрителей в Украине разгорелся скандал из-за того, что украинское жюри, в состав которого, кроме Федишин, вошли продюсер Вадим Лисица, дирижер Андрей Яцкив, кинокритик Лукьян Галкин и певец Андрей Капраль, выставили ноль баллов представителям дружественных к Украине Польши и Литвы.

Федишин после "Евровидения 2022" призналась, что ей было трудно оценивать участников, так как многие из них были представителями ЛГБТ-сообщества.

Теги: Евровидение, Украина, Польша, ЛГБТ, волонтеры, видео, украинцы, гомосексуальность, певица, Ирина Федишин, Евровидение 2022
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