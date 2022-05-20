"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину

"Я не осуждаю ни одного человека, потому что не призываю ненавидеть их, а предупреждаю о последствиях этого греха", – заявила она.

Федишин отметила, что транслировала свои ценности.

"Я знаю, что счастье – в чистоте. Я пою про любовь, вышиванку, Украину. (...) Единства нам, мира, победы. Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям, потому что именно там прессуют ЛГБТ. У нас никого не прессуют. Каждый будет отвечать перед богом сам за себя", – сказала она.

В ролике Федишин сообщила, что выехала из Украины в Польшу.

"Я сегодня впервые с начала войны пересекла границу Украины и сама увидела и почувствовала, как поляки относятся к украинцам. Польша, мы благодарим вас за все. Польша, мы вас любим", – сказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин * Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Также певица прокомментировала свое видео, опубликованное 14 мая, в котором проверила на прочность шлемы, полученные от США для украинских военных. Она отметила, что не портила их, а действительно проверяла.

"Я не до конца в этом разбираюсь, но перед экспериментом обратилась к эксперту", – отметила певица.

"Нам передали из Америки два шлема на пробу. Мы проверили, но, к сожалению, ни первый, ни второй шлем не выдержали эксперимента. Потому заказывать такие каски точно не будем", – писала она, отметив, что волонтерство – это ответственность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин * Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)