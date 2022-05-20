"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину

"Я не осуждаю ни одного человека, потому что не призываю ненавидеть их, а предупреждаю о последствиях этого греха", – заявила она.
Федишин отметила, что транслировала свои ценности.
"Я знаю, что счастье – в чистоте. Я пою про любовь, вышиванку, Украину. (...) Единства нам, мира, победы. Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям, потому что именно там прессуют ЛГБТ. У нас никого не прессуют. Каждый будет отвечать перед богом сам за себя", – сказала она.
В ролике Федишин сообщила, что выехала из Украины в Польшу.
"Я сегодня впервые с начала войны пересекла границу Украины и сама увидела и почувствовала, как поляки относятся к украинцам. Польша, мы благодарим вас за все. Польша, мы вас любим", – сказала она.
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Также певица прокомментировала свое видео, опубликованное 14 мая, в котором проверила на прочность шлемы, полученные от США для украинских военных. Она отметила, что не портила их, а действительно проверяла.
"Я не до конца в этом разбираюсь, но перед экспериментом обратилась к эксперту", – отметила певица.
"Нам передали из Америки два шлема на пробу. Мы проверили, но, к сожалению, ни первый, ни второй шлем не выдержали эксперимента. Потому заказывать такие каски точно не будем", – писала она, отметив, что волонтерство – это ответственность.
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Финал "Евровидения 2022" состоялся 14 мая. Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.
После объявления результатов голосования жюри и зрителей в Украине разгорелся скандал из-за того, что украинское жюри, в состав которого, кроме Федишин, вошли продюсер Вадим Лисица, дирижер Андрей Яцкив, кинокритик Лукьян Галкин и певец Андрей Капраль, выставили ноль баллов представителям дружественных к Украине Польши и Литвы.
Федишин после "Евровидения 2022" призналась, что ей было трудно оценивать участников, так как многие из них были представителями ЛГБТ-сообщества.