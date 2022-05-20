"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото

Мозговая и David Axelrod живут в браке с 2015 года Фото: Олена Мозгова / Facebook

Фото было размещено по случаю Дня вышиванки.

"Кажуть люди я сама, наче квіточка,

Що пливуть мої слова, як та річечка,

Що душа моя співає, мов сопілочка.

А я просто українка, україночка…" – David Axelrod сопроводил пост цитатой из песни "Україночка", которую исполняет Оксана Билозир.

На фото девочка запечатлена в черной вышиванке с розовой вышивкой и цветами на голове в тон.