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20 мая, 2022
 
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"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото

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Мозговая и David Axelrod живут в браке с 2015 года
Мозговая и David Axelrod живут в браке с 2015 года
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский певец David Axelrod, супруг продюсера Алены Мозговой 19 мая опубликовал в Facebook фото их семилетней дочери Соломии в вышиванке.

Фото было размещено по случаю Дня вышиванки.

"Кажуть люди я сама, наче квіточка,
Що пливуть мої слова, як та річечка,
Що душа моя співає, мов сопілочка.
А я просто українка, україночка…" – David Axelrod сопроводил пост цитатой из песни "Україночка", которую исполняет Оксана Билозир.

На фото девочка запечатлена в черной вышиванке с розовой вышивкой и цветами на голове в тон.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680517329722028&set=a.112717929835307&type=3

Контекст:

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.

Мозговая родила Соломию 26 февраля 2015 года. У нее также есть 22-летняя дочь Евгения от украинского певца Александра Пономарева и 28-летняя Зоя, имени отца которой продюсер не разглашает.

Мозговая и David Axelrod познакомились в декабре 2005 года. По словам Мозговой, после знакомства они несколько раз расходились и сходились, а в январе 2015 года стали мужем и женой.

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитнков Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

David Axelrod вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице в Facebook волонтерского центра "Печерськ" SAL-show.

Теги: Украина, вышиванка, Оксана Билозир, дети, Алена Мозговая, фото, продюсер, муж, David Axelrod
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