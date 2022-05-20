"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото

Фото было размещено по случаю Дня вышиванки.
"Кажуть люди я сама, наче квіточка,
Що пливуть мої слова, як та річечка,
Що душа моя співає, мов сопілочка.
А я просто українка, україночка…" – David Axelrod сопроводил пост цитатой из песни "Україночка", которую исполняет Оксана Билозир.
На фото девочка запечатлена в черной вышиванке с розовой вышивкой и цветами на голове в тон.
День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризовать исконные традиции создания вышитой украинской одежды. Датой его проведения считается третий четверг мая.
Мозговая родила Соломию 26 февраля 2015 года. У нее также есть 22-летняя дочь Евгения от украинского певца Александра Пономарева и 28-летняя Зоя, имени отца которой продюсер не разглашает.
Мозговая и David Axelrod познакомились в декабре 2005 года. По словам Мозговой, после знакомства они несколько раз расходились и сходились, а в январе 2015 года стали мужем и женой.
После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитнков Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.
David Axelrod вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице в Facebook волонтерского центра "Печерськ" SAL-show.