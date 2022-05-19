Бульвар Шоубиз
 
19 мая, 2022
 
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50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото

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Орбакайте показала дочь
Орбакайте показала дочь
Фото: orbakaite_k / Instagram

50-летняя российская певица Кристина Орбакайте 18 мая опубликовала в Instagram Stories фото своей 10-летней дочери Клавдии, снятое под водой.

В какой стране был сделан снимок, Орбакайте не указала.

Девочка запечатлена улыбающейся в купальнике неонового лимонного цвета.

Фото: orbakaite_k / Instagram
Фото: orbakaite_k / Instagram

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Пугачевой сейчас 72 года, Орбакасу – 76.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Виват, гардемарины!", "Любовь-морковь".

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова, а в 2012 году у них родилась дочь Клавдия. Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.

Орбакайте остается в РФ, невзирая на то, что Пугачева со своим мужем, шоуменом Максимом Галкиным, после нападения РФ на Украину, переехали в Израиль. Она готовится 25 мая дать сольный концерт в Москве.

Галкин в первые дни войны он осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.

Теги: Алла Пугачева, дети, купальник, Кристина Орбакайте, певица, Клавдия Земцова
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