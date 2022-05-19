"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу

Спирс: Пытаюсь быть сексуальной, бегая, как Спасатели Малибу! Фото:samasghari / Instagram

Певица, сообщившая о потере ребенка, показала, как бегает по пляжу без бюстгальтера, а также позировала в купальнике, сдвинув вниз плавки.

"Пытаюсь быть сексуальной бегуньей, как Спасатели Малибу!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

"Вау... Это первый пост после потери ребенка", – отметила подписчица hollyann1784.