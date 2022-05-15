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15 мая, 2022
 
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"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке

Спирс и Асгари вместе с 2016 года
Спирс и Асгари вместе с 2016 года
Фото:samasghari / Instagram

40-летняя американская певица Бритни Спирс 14 мая в Instagram сообщила, что потеряла ребенка на раннем сроке беременности.

"С глубочайшей печалью мы должны объявить, что потеряли нашего ребенка на ранних сроках. Это тяжелейшее время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением о беременности, но мы были слишком взволнованы. Наша любовь друг к другу  это наша сила. Мы будем продолжать пытаться сделать нашу прекрасную семью еще больше", – написала артистка в совместном со своим женихом посте. 


Контекст:

О беременности Спирс сообщила 11 апреля, не называя срок. Отец ребенка – жених Спирс, фитнес тренер Сэм Асгари.

Для него этот ребенок – первенец. У Спирс есть сыновья Шон (2005) и  Джейден (2006). Их отцом является экс-супруг певицы, американский танцор и рэпер Кевин Федерлайн. Они развелись в 2006 году.

В 2007 году Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязал пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца Джейми Спирса. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью, а 12 ноября окончательно освободил певицу из-под отцовской опеки

В сентябре 2021 года Спирс получила предложение от Асгари узаконить отношения, которые начались еще в 2016 году. Дату будущего бракосочетания пара держит в секрете. 

Теги: дети, беременность, Бритни Спирс
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