"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке

"С глубочайшей печалью мы должны объявить, что потеряли нашего ребенка на ранних сроках. Это тяжелейшее время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением о беременности, но мы были слишком взволнованы. Наша любовь друг к другу – это наша сила. Мы будем продолжать пытаться сделать нашу прекрасную семью еще больше", – написала артистка в совместном со своим женихом посте.

Контекст:

О беременности Спирс сообщила 11 апреля, не называя срок. Отец ребенка – жених Спирс, фитнес тренер Сэм Асгари.

Для него этот ребенок – первенец. У Спирс есть сыновья Шон (2005) и Джейден (2006). Их отцом является экс-супруг певицы, американский танцор и рэпер Кевин Федерлайн. Они развелись в 2006 году.

В 2007 году Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязал пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца Джейми Спирса. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью, а 12 ноября окончательно освободил певицу из-под отцовской опеки.

В сентябре 2021 года Спирс получила предложение от Асгари узаконить отношения, которые начались еще в 2016 году. Дату будущего бракосочетания пара держит в секрете.