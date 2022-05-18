"Лицо передает боль жопы", "Это просто ужас". Волочкова возмутила сеть новым шпагатом. Фото

Волочкова продемонстрировала шпагат, сидя верхом на прозрачном стеклянном ограждении.

"Всегда на высоте", – написала она.

"Лицо передает боль жопы", – прокомментировала подписчица irina_ga184.

"А за вами дезинфектор ходит? Я очень надеюсь... Везде своим причинным местом елозите", – отметила zuhr_1153.

"Какая пошлость... Насть, ты вульгарна", – написала tanyadelf.

"Фу, срамота", – прокомментировал aleksandrovich245.

"Это просто ужас", – написала maistruk_nataliia.

"Ворота всегда открыты", – заметила timeshadow.

Контекст:

Волочкова родилась в 1976 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

Балерина в апреле 2022 года перед зданием суда посоветовала россиянам курить и пить.

Волочкова неоднократно приезжала в Украину в 2010-е годы, но сейчас замалчивает военную агрессию в РФ.