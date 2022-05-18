  Дочь владельца сети АТБ Буткевич рассказала, почему в Украине дорожают продукты

Буткевич рассказала, что в первые две недели начала войны не было хлеба, поскольку физически невозможно было его привезти и отгрузить Фото: Анна Буткевич / Facebook

"Покупатели не задумываются, что изначально формирует цену не магазин. Есть сырье, производитель, поставщик. Это большая цепочка. Ты потом заказываешь упаковку. Это еще цена", – сказала она.

Как отметила Буткевич, по всему миру стоимость товаров сейчас увеличилась.

Она также рассказала, что в первые две недели с начала войны не было хлеба, поскольку физически невозможно было его привезти и отгрузить – многие мужчины ушли в ВСУ или тероборону.

"Нам выгоднее, чтобы наша цена была ниже, чем у кого-либо. За счет оборота мы зарабатываем", – добавила она.

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