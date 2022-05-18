  Дочь владельца сети АТБ Буткевич рассказала, почему в Украине дорожают продукты

"Покупатели не задумываются, что изначально формирует цену не магазин. Есть сырье, производитель, поставщик. Это большая цепочка. Ты потом заказываешь упаковку. Это еще цена", – сказала она.
Как отметила Буткевич, по всему миру стоимость товаров сейчас увеличилась.
Она также рассказала, что в первые две недели с начала войны не было хлеба, поскольку физически невозможно было его привезти и отгрузить – многие мужчины ушли в ВСУ или тероборону.
"Нам выгоднее, чтобы наша цена была ниже, чем у кого-либо. За счет оборота мы зарабатываем", – добавила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Буткевич родилась 27 февраля 1985 года в городе Днепропетровск (сейчас Днепр). Окончила юридический факультет Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара. Является автором и ведущей радиошоу "Без грима" (волна "Наше Радио"). В 2018 году была экспертом телешоу "Верните мне красоту". Снималась в сериалах, среди которых "Женский доктор" и "Школа".
После начала войны РФ против Украины Буткевич с семьей выехала в Австрию.