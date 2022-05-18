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18 мая, 2022
 
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Дочь владельца сети АТБ Буткевич рассказала, почему в Украине дорожают продукты

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Буткевич рассказала, что в первые две недели начала войны не было хлеба, поскольку физически невозможно было его привезти и отгрузить
Буткевич рассказала, что в первые две недели начала войны не было хлеба, поскольку физически невозможно было его привезти и отгрузить
Фото: Анна Буткевич / Facebook

Украинская певица и радиоведущая Анна Буткевич, дочь бизнесмена, владельца сети магазинов АТБ Геннадия Буткевича, член правления "АТБ-маркет" в интервью программе "Слава+" на "Люкс ФМ" 17 мая заявила, что их сети выгоднее продавать больше товара по самым низким ценам.

"Покупатели не задумываются, что изначально формирует цену не магазин. Есть сырье, производитель, поставщик. Это большая цепочка. Ты потом заказываешь упаковку. Это еще цена", – сказала она.

Как отметила Буткевич, по всему миру стоимость товаров сейчас увеличилась.

Она также рассказала, что в первые две недели с начала войны не было хлеба, поскольку физически невозможно было его привезти и отгрузить – многие мужчины ушли в ВСУ или тероборону.

"Нам выгоднее, чтобы наша цена была ниже, чем у кого-либо. За счет оборота мы зарабатываем", – добавила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Буткевич родилась 27 февраля 1985 года в городе Днепропетровск (сейчас Днепр). Окончила юридический факультет Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара. Является автором и ведущей радиошоу "Без грима" (волна "Наше Радио"). В 2018 году была экспертом телешоу "Верните мне красоту". Снималась в сериалах, среди которых "Женский доктор" и "Школа".

После начала войны РФ против Украины Буткевич с семьей выехала в Австрию.

Теги: Украина, бизнес, продукты, АТБ, певица, Анна Буткевич, магазин, мужчины, цена, продажа, бизнесмен
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