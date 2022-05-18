Бульвар Шоубиз
 
19 мая, 2022
 
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"Три месяца не приводила себя в порядок". Loboda показала свежее фото

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Loboda не сказала, в какой стране находится
Loboda не сказала, в какой стране находится
Фото: LOBODA / Telegram

Строившая карьеру в РФ украинская певица Loboda на своем Telegram-канале 17 мая сообщила, что после трехмесячного перерыва впервые поехала на студию.

"Почти три месяца не приводила себя в порядок. Сегодня настал новый день, и я впервые еду на студию", – рассказала она.

Певица сопроводила пост собственным фото, на котором видно ее лицо крупным планом. Она не сказала, в какой стране находится.

Контекст:

До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад". Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

24 марта Loboda впервые публично осудила войну РФ против Украины, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

В конце марта стало известно, что Loboda удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима.

Украинская певица Оля Полякова, комментируя позицию Loboda, назвала ее двуличной, а ее коллега Даша Астафьева призналась, что артистка ее заблокировала в социальных сетях. "Она типа говорила о войне, но сейчас войны идут не только в нашей стране. О какой войне ты говорила?" – обратилась к Loboda Астафьева. 

Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, Loboda, певица
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