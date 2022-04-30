Бульвар Шоубиз
 
30 апреля, 2022
 
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"О какой войне ты говорила?" Астафьева призналась, что Loboda, которая месяц замалчивала нападение РФ на Украину, заблокировала ее в соцсетях

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Астафьева о Лободе: У нее так много подписчиков. Почему ты не скажешь то, что нужно сказать?!
Астафьева о Лободе: У нее так много подписчиков. Почему ты не скажешь то, что нужно сказать?!
Фото: da_astafieva / Instagram, Loboda / Facebook

Украинская певица Даша Астафьева в передаче ЖВЛ, которая 30 апреля вышла на канале "1+1", заявила, что ее заблокировала в социальных сетях ее коллега, строящая до войны карьеру в РФ украинская певица Loboda (Светлана Лобода).

"У нее так много подписчиков. Почему ты не скажешь то, что нужно сказать?! Она типа говорила о войне, но сейчас войны идут не только в нашей стране. О какой войне ты говорила? Когда началась война, мне пофиг стало, что я артист, я понимаю, что я должна быть услышанной, я должна поддерживать, – сказала Астафьева. – Я каждый день обращалась к России. Я не понимаю людей, которые боятся потерять работу в России, свой дом, которые молчат".

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад"Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Loboda.

24 марта Лобода впервые публично осудила войну РФ против Украины, а также сама и с помощью Крапивиной начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

В конце марта стало известно, что Лободу удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима.

Теги: Светлана Лобода, война России против Украины, Loboda, Даша Астафьева
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