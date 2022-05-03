  "Она поздно поняла". Полякова заявила, что считает двуличной позицию Лободы

"Мне кажется, она поздно поняла, потому что начать писать что-то в поддержку Украины только после того, как тебя внесли в [запретные] списки в России (Лободу внесли в запретные списки в РФ 20 апреля, Полякова, вероятно, имела в виду обращение, которое 21 апреля направил президенту Украины Владимиру Зеленскому комитет гуманитарной и информационной политики, предложив лишить Лободу звания заслуженной артистки Украины. – "ГОРДОН"), – мне кажется, это двулично. Но давайте о ней не говорить. Во всяком случае, начала писать, начала говорить – и на том спасибо, и то хорошо", – сказала певица.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад". Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Loboda.

24 марта Лобода впервые публично осудила войну РФ против Украины, а также сама и с помощью Крапивиной начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

В конце марта стало известно, что Лободу удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима.