Бульвар Шоубиз
 
03 мая, 2022
 
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"Она поздно поняла". Полякова заявила, что считает двуличной позицию Лободы

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Полякова о Лободе: Начала говорить и на том спасибо
Полякова о Лободе: Начала говорить – и на том спасибо
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в интервью российскому оппозиционному YouTube-каналу "Бакалейко и Катаев" прокомментировала позицию своей коллеги Loboda (Светланы Лободы), которая в течение месяца замалчивала нападение РФ на Украину.

"Мне кажется, она поздно поняла, потому что начать писать что-то в поддержку Украины только после того, как тебя внесли в [запретные] списки в России (Лободу внесли в запретные списки в РФ 20 апреля, Полякова, вероятно, имела в виду обращение, которое 21 апреля направил президенту Украины Владимиру Зеленскому комитет гуманитарной и информационной политики, предложив лишить Лободу звания заслуженной артистки Украины. – "ГОРДОН"), – мне кажется, это двулично. Но давайте о ней не говорить. Во всяком случае, начала писать, начала говорить – и на том спасибо, и то хорошо", – сказала певица. 

ВИДЕО
Видео: Бакалейко и Катаев / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад"Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Loboda.

24 марта Лобода впервые публично осудила войну РФ против Украины, а также сама и с помощью Крапивиной начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

В конце марта стало известно, что Лободу удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима.

Теги: Светлана Лобода, война России против Украины, Loboda, Оля Полякова
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