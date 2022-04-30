Бульвар Шоубиз
 
30 апреля, 2022
 
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"Война – она всех уровняла". Полякова призналась, что едет в тур по США, чтобы помочь своим музыкантам из теробороны

 
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Полякова: Война не выбирает, кто станет беженцем. Мы все равны.
Полякова: Война не выбирает, кто станет беженцем. Мы все равны.
Фото: Оля Полякова: / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 29 апреля в интервью радио "Люкс ФМ" рассказала, что после войны она и ее музыканты остались без источника доходов.

По словам певицы, она планирует отправится в концертный тур по США, чтобы заработать деньги на благотворительность в поддержку Украины, а также помочь своему коллективу, участники которого остались в Украине. 

"Все мои музыканты не могут выехать, но у всех есть семьи. Кроме как держать в руках гитары они мало на что способны, хотя сейчас все они в теробороне, но им не за что кормить семьи", – рассказала певица.

Полякова призналась, что с начала войны помогает своему коллективу.

"Война не выбирает, кто станет беженцем. Мы все равны. Я пришла регистрироваться в префектуру французскую, села за стол, а напротив меня сидят украинские девушки. Они такие: "О! Вы Оля Полякова!? Как это – вы здесь, с нами? А я говорю: "Девочки, война  она всех уровняла". Мы сейчас просто украинцы, которые хотят мира", – отметила артистка. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Оля Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Семью артистки приняла российский блогер украинского происхождения Ника Белоцерковскаяподдержавшая Украину в первые дни войны. Полякова рассказывала, что они живут в небольшом отдельном доме. 

25 апреля певица объявила, что отправляется в концертный тур по США "Часть денег пойдет на ВСУ и волонтерам",  заявила артистка. 

Теги: война России против Украины, Оля Полякова
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