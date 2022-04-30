  "Война – она всех уровняла". Полякова призналась, что едет в тур по США, чтобы помочь своим музыкантам из теробороны

По словам певицы, она планирует отправится в концертный тур по США, чтобы заработать деньги на благотворительность в поддержку Украины, а также помочь своему коллективу, участники которого остались в Украине.
"Все мои музыканты не могут выехать, но у всех есть семьи. Кроме как держать в руках гитары они мало на что способны, хотя сейчас все они в теробороне, но им не за что кормить семьи", – рассказала певица.
Полякова призналась, что с начала войны помогает своему коллективу.
"Война не выбирает, кто станет беженцем. Мы все равны. Я пришла регистрироваться в префектуру французскую, села за стол, а напротив меня сидят украинские девушки. Они такие: "О! Вы Оля Полякова!? Как это – вы здесь, с нами? А я говорю: "Девочки, война – она всех уровняла". Мы сейчас просто украинцы, которые хотят мира", – отметила артистка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину Оля Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Семью артистки приняла российский блогер украинского происхождения Ника Белоцерковская, поддержавшая Украину в первые дни войны. Полякова рассказывала, что они живут в небольшом отдельном доме.
25 апреля певица объявила, что отправляется в концертный тур по США. "Часть денег пойдет на ВСУ и волонтерам", – заявила артистка.