  Полякова о замалчивающей нападение РФ на Украину Собчак: Она все знает об Украине и в частных разговорах поддерживает

Полякова: Я считаю нужным донести огромной аудитории Собчак из первых уст, что у нас война, что у нас геноцид, что у нас изнасилования детей и женщин Фото: Оля Полякова: / Facebook

"Собчак все знает об Украине и настроена, как большинство думающих людей в России, в частных разговорах поддерживает, – сказала Полякова. – Она посредине. Для нее это остро необходимо, чтобы иметь возможность работать. Но мы, люди, ей в интервью говорим все, что считаем нужным. А я считаю нужным донести огромной аудитории Собчак из первых уст, что у нас война, что у нас геноцид, что у нас изнасилования детей и женщин. И то, что я могу без порезанного текста донести огромной российской аудитории, очень важно для меня. Потому что если это остановит хотя бы одного человека взять оружие в руки и идти в мою страну убивать или убедит какую-то оголтелую тетку не пускать своего мужа или сына сюда нас убивать – значит, я все делаю правильно".

Певица призналась, что после того, как она дала интервью Собчак, ее начали хейтить украинцы.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

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