Полякова в интервью Собчак рассказала, будет ли петь на русском языке после войны

"Это настоящая война, которая сегодня коснулась каждого украинца. Если люди начнут хоть немного задумываться о том, что это может быть правдой, начнут искать информацию. Кто ищет, тот ее найдет. Ее легко найти. Интернет огромен. Пока у вас есть YouTube, пока у вас есть возможность смотреть настоящую информацию, делайте это", – призвала Полякова.

Певица развенчала миф российской пропаганды о притеснениях в Украине русскоязычного населения, которое якобы нужно защищать. Она отметила, что сама наполовину русская, обладательница русской фамилии. Певица акцентировала внимание, что до войны в ее репертуаре не было ни одной украинской песни – репертуар был полностью русскоязычным.

"Я два года назад собрала во Львове 35-тысячный стадион – на западной Украине. Это к разговорам о том, что во Львове нельзя было говорить на русском языке, что русский язык притесняли. Я совершенно яркий пример", — отметила она.

Полякова ответила на вопрос Собчак, будет ли она после войны петь на русском языке.

"Сейчас люди, 40-миллионная страна, находятся в абсолютном недоумении, что будет завтра. 11 миллионов уже уехали за границу. Кстати, они почему-то не едут в Россию. Они едут в Европу, убегают от войны. И все они в подвешенном состоянии. Вы спрашиваете, буду ли я петь я на русском. А я вообще не знаю, буду ли петь я, будет ли нужна кому-то музыка, нужна ли будет моя профессия", – ответила Полякова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)