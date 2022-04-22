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22 апреля, 2022
 
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Полякова в интервью Собчак рассказала, будет ли петь на русском языке после войны

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Полякова: Война сегодня коснулась каждого украинца
Полякова: Война сегодня коснулась каждого украинца
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова в интервью российской телеведущей Ксении Собчак, опубликованном 22 апреля на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" заявила для аудитории РФ, что война против Украины – это не фейк.

"Это настоящая война, которая сегодня коснулась каждого украинца. Если люди начнут хоть немного задумываться о том, что это может быть правдой, начнут искать информацию. Кто ищет, тот ее найдет. Ее легко найти. Интернет огромен. Пока у вас есть YouTube, пока у вас есть возможность смотреть настоящую информацию, делайте это", – призвала Полякова.

Певица развенчала миф российской пропаганды о притеснениях в Украине русскоязычного населения, которое якобы нужно защищать. Она отметила, что сама наполовину русская, обладательница русской фамилии. Певица акцентировала внимание, что до войны в ее репертуаре не было ни одной украинской песни – репертуар был полностью русскоязычным.

"Я два года назад собрала во Львове 35-тысячный стадион – на западной Украине. Это к разговорам о том, что во Львове нельзя было говорить на русском языке, что русский язык притесняли. Я совершенно яркий пример", — отметила она.

Полякова ответила на вопрос Собчак, будет ли она после войны петь на русском языке.

"Сейчас люди, 40-миллионная страна, находятся в абсолютном недоумении, что будет завтра. 11 миллионов уже уехали за границу. Кстати, они почему-то не едут в Россию. Они едут в Европу, убегают от войны. И все они в подвешенном состоянии. Вы спрашиваете, буду ли я петь я на русском. А я вообще не знаю, буду ли петь я, будет ли нужна кому-то музыка, нужна ли будет моя профессия", – ответила Полякова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оля Полякова после нападения РФ на Украину вместе с дочерьми Марией и Алисой переехала во Францию. Она живет в доме российской журналистки и блогера Ники Белоцерковской, 28 февраля поддержавшей Украину и осудившей действия президента РФ Владимира Путина. После этого в РФ против Белоцерковской возбудили дело.

Муж Поляковой после начала войны остался в Украине. Он муж вступил в тероборону.

Теги: Россия, Украина, Ксения Собчак, русский язык, война, украинцы, война России против Украины, Оля Полякова, блогеры, певица, блогер, язык
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