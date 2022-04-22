"Восковая кукла в свете софитов". Садальский рассказал, как впервые увидел Ленина и выпивал возле его тела

Садальский: Кроме негатива, вся эта картинка у меня не вызвала никаких чувств Фото: stas.sadalskiy / Instagram

"Помню свою первую встречу с В.И.Л. Мне было лет 6, проездом в Москве, мама с тетей и грудным братом решили сходить в мавзолей, отстояв огромную очередь. Мы наконец вошли в полутемный склеп, где лежала восковая кукла в свете софитов. Кроме негатива, вся эта картинка у меня не вызвала никаких чувств. Мой детский ум не мог осознать, для чего мы сюда пришли", – написал Садальский.

Актер отметил, что второй раз он был в Мавзолее в 1990-х годах.

"Темной ночью с всесильными друзьями из нового правительства, с черного хода заходили, срывали сургучную печать у другой двери, шли к бронированному саркофагу вождя – выпивали, не чокаясь бумажными стаканчиками, поминали В.И.Л.., тогда мы были воспитаны на любви к Вождю революции", – рассказал он.

Актер приурочил пост ко дню рождения Ленина. Он появился на свет 22 апреля 1870 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Станислав Садальский * (@stas.sadalskiy)