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22 апреля, 2022
 
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"Восковая кукла в свете софитов". Садальский рассказал, как впервые увидел Ленина и выпивал возле его тела

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Садальский: Кроме негатива, вся эта картинка у меня не вызвала никаких чувств
Садальский: Кроме негатива, вся эта картинка у меня не вызвала никаких чувств
Фото: stas.sadalskiy / Instagram

Российский актер Станислав Садальский 22 апреля в Instagram рассказал о своих посещениях Мавзолея в Москве, где находится мумия "вождя мирового пролетариата" Владимира Ленина.

"Помню свою первую встречу с В.И.Л. Мне было лет 6, проездом в Москве, мама с тетей и грудным братом решили сходить в мавзолей, отстояв огромную очередь. Мы наконец вошли в полутемный склеп, где лежала восковая кукла в свете софитов. Кроме негатива, вся эта картинка у меня не вызвала никаких чувств. Мой детский ум не мог осознать, для чего мы сюда пришли", – написал Садальский.

Актер отметил, что второй раз он был в Мавзолее в 1990-х годах.

"Темной ночью с всесильными друзьями из нового правительства, с черного хода заходили, срывали сургучную печать у другой двери, шли к бронированному саркофагу вождя – выпивали, не чокаясь бумажными стаканчиками, поминали В.И.Л.., тогда мы были воспитаны на любви к Вождю революции", – рассказал он.

Актер приурочил пост ко дню рождения Ленина. Он появился на свет 22 апреля 1870 года.

Контекст:

Садальский родился в 1951 году в России. До начала актерской карьеры работал учеником токаря на Ярославском моторном заводе – Садальского не принимали в театральные институты из-за неправильного прикуса. В 1970 году он сыграл свою первую роль – в ленте "Город первой любви". Наиболее известные фильмы с его участием – "Место встречи изменить нельзя", "О бедном гусаре замолвите слово", "Дама с попугаем", "Палач", снимался в выпусках юмористического журнала "Ералаш".

Теги: Россия, Владимир Ленин, Станислав Садальский, актер, мавзолей Ленина
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