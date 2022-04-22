Бульвар Шоубиз
 
22 апреля, 2022
 
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"Прилипала, банный лист на жопе". Ефросинина рассказала, как Киркоров упрашивал Зеленского давать ему роли

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Ефросинина заявила, что Киркоров снялся в кино только благодаря Зеленскому
Ефросинина заявила, что Киркоров снялся в кино только благодаря Зеленскому
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в интервью программе "Право на владу" на YouTube-канале журналистки Натальи Мосейчук 21 апреля заявила, что российский певец Филипп Киркоров все время стремился к известности и занятости в Украине.

"Киркоров снимался в кино. Его нигде вообще не снимали в фильмах, кроме как производственная компания [студия "Квартал 95"] нашего нынешнего президента [Владимира Зеленского]. Мне Владимир Александрович сам в свое время рассказывал, что "под Филиппа мы пишем роли, потому что он звонит, написывает: "Вы же там не забудьте меня взять, позвать, я же не смогу без вас". Он снялся во всех комедиях. Ему хоть маленькую, но роль писали", – рассказала Ефросинина.

Телеведущая отметила, что украинцы "любят как в последний раз" и создают себе кумиров, поэтому так больно, когда те, кого превозносили, предают. Ефросинина продолжила говорить о Киркорове.

"Он же просто как прилипала, как банный лист на жопе, потому что его в эту Украину просто манило. Ты пернатый индюк, что же ты городишь? Какое к черту освободите [кума президента РФ Владимира Путина, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" нардепа] Виктора [Медведчука]? Что тебе сделали? Куда тебе вдули газ маразматический? Ты же вспомни, как тебя здесь вылизывали, дурака", – рассказала Ефросинина.

ВИДЕО
Видео: Наталія Мосейчук / YouTube
Контекст:

Ефросинина с первых дней войны ведет активную информационную кампанию в соцсетях. Она рассказывает о зверствах российских военных в Украине и обращается к российским звездам, а также опровергает кремлевскую пропаганду.

19 апреля телеведущая призналась, что записывала обращение к Киркорову, но так и не опубликовала его, увидев обращение к нему украинской певицы Оли Поляковой.

Полякова 16 апреля в обращении к Киркорову заявила, что стыдится желания дружить с ним.

Киркоров призвал освободить "из подвалов СБУ Медведчука.

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он был объявлен в розыск, отмечала "Украинская правда".

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Президент предложил обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что нардеп не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.

Марченко опубликовала 13 апреля в YouTube видеообращение к Зеленскому и президенту Турции Раджепу Эрдогану. Она заявила, что Медведчука задержали по личному указанию Зеленского. От президента Украины Марченко потребовала освобождения ее мужа. Пользователи Facebook поделились сомнениями, что к президентам Украины и Турции обращалась действительно Марченко.

В тот же день стало известно, что Лычаковский суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.

16 апреля Марченко записала еще одно видео, адресованное правительству Великобритании и 17 апреля – к наследному принцу Саудовской Аравии.

Теги: Россия, Украина, пропаганда, фильм, Филипп Киркоров, Владимир Зеленский, украинцы, телеведущая, певец, Маша Ефросинина
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