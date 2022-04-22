  "Прилипала, банный лист на жопе". Ефросинина рассказала, как Киркоров упрашивал Зеленского давать ему роли

"Киркоров снимался в кино. Его нигде вообще не снимали в фильмах, кроме как производственная компания [студия "Квартал 95"] нашего нынешнего президента [Владимира Зеленского]. Мне Владимир Александрович сам в свое время рассказывал, что "под Филиппа мы пишем роли, потому что он звонит, написывает: "Вы же там не забудьте меня взять, позвать, я же не смогу без вас". Он снялся во всех комедиях. Ему хоть маленькую, но роль писали", – рассказала Ефросинина.

Телеведущая отметила, что украинцы "любят как в последний раз" и создают себе кумиров, поэтому так больно, когда те, кого превозносили, предают. Ефросинина продолжила говорить о Киркорове.

"Он же просто как прилипала, как банный лист на жопе, потому что его в эту Украину просто манило. Ты пернатый индюк, что же ты городишь? Какое к черту освободите [кума президента РФ Владимира Путина, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" нардепа] Виктора [Медведчука]? Что тебе сделали? Куда тебе вдули газ маразматический? Ты же вспомни, как тебя здесь вылизывали, дурака", – рассказала Ефросинина.

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