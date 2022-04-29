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29 апреля, 2022
 
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"Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом

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Полякова заявила, что ее мать, которая раньше жила в РФ вместе с бойфрендом-дипломатом, теперь будет жить с ней
Полякова заявила, что ее мать, которая раньше жила в РФ вместе с бойфрендом-дипломатом, теперь будет жить с ней
Фото: Оля Полякова: / Facebook

Украинская певица Оля Полякова 29 апреля в интервью радио "Люкс ФМ" рассказала, что ее мать Светлана Полякова, которая до войны проживала вместе со своим бойфрендом-дипломатом в РФ, покинула страну и переехала к ней во Францию.

"Слава богу, моя мама уехала. Я очень избегала этого вопроса, пока она была там. Потому что у меня был там как бы заложник, мне было очень страшно. Моя мама уехала, слава богу. Уже около двух недель назад. Она будет со мной, поэтому все будет хорошо", –  сказала певица. 

Она не уточнила, выехала ее мать одна или вместе со своим партнером.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В январе 2020 года в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале "В гостях у Гордона"Полякова рассказала, что ее мать живет в Москве вместе со своим "бойфрендом", который работает дипломатом.

После нападения РФ на Украину Оля Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Семью артистки в своем доме приняла российский блогер украинского происхождения Ника Белоцерковская, поддержавшая Украину в первые дни войны. 

Теги: Франция, война России против Украины, Оля Полякова
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