  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом

"Слава богу, моя мама уехала. Я очень избегала этого вопроса, пока она была там. Потому что у меня был там как бы заложник, мне было очень страшно. Моя мама уехала, слава богу. Уже около двух недель назад. Она будет со мной, поэтому все будет хорошо", – сказала певица.
Она не уточнила, выехала ее мать одна или вместе со своим партнером.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В январе 2020 года в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале "В гостях у Гордона", Полякова рассказала, что ее мать живет в Москве вместе со своим "бойфрендом", который работает дипломатом.
После нападения РФ на Украину Оля Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Семью артистки в своем доме приняла российский блогер украинского происхождения Ника Белоцерковская, поддержавшая Украину в первые дни войны.