  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом

Полякова заявила, что ее мать, которая раньше жила в РФ вместе с бойфрендом-дипломатом, теперь будет жить с ней Фото: Оля Полякова: / Facebook

"Слава богу, моя мама уехала. Я очень избегала этого вопроса, пока она была там. Потому что у меня был там как бы заложник, мне было очень страшно. Моя мама уехала, слава богу. Уже около двух недель назад. Она будет со мной, поэтому все будет хорошо", – сказала певица.

Она не уточнила, выехала ее мать одна или вместе со своим партнером.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

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