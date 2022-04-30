  "Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова

Ефросинина: Вот эти люди, которые говорят, что все не так однозначно, – для меня пособники войны Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

"Оля Полякова дала интервью Собчак. А если Собчак скажет: "Маша, вот у тебя есть четкая своя позиция, ты украинка – расскажи моей российской аудитории: что по поводу этого всего ты думаешь"? Ты согласишься?" – спросил у Ефросининой ведущий проекта Руслан Сеничкин.

"Нет, я не соглашусь. Я бы дала Собчак интервью до 28 февраля, когда ее высказывания были четкие, а она отображала реальную картину, а потом человечек стал и вашим, и нашим. Я отписалась, я не поддерживаю вообще. Считаю, если ты называешь себя журналистом и видишь, что насилуют детей, сжигают целыми городами население, что в Мариуполе 500 тыс. людей преданы геноциду, что братские могилы по 300 метров, и все равно соблюдаешь вот этот нейтралитет: "Я как журналист хочу показать обе стороны..." Это в переводе на быдляцкий язык то же самое, что говорит вся глубинка России: "Все не так однозначно", – заявила украинская ведущая. – Вот эти люди, которые говорят, что все не так однозначно, даже вкладывая в журналистские термины, – для меня пособники войны. Я не пойду давать ей интервью".

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Видео: ГРОШІ / YouTube



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