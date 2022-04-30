Бульвар Шоубиз
 
30 апреля, 2022
 
Новости

"Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова

 
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Ефросинина: Вот эти люди, которые говорят, что все не так однозначно, для меня пособники войны
Ефросинина: Вот эти люди, которые говорят, что все не так однозначно, – для меня пособники войны
Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

Украинская ведущая Маша Ефросинина не согласилась бы дать интервью замалчивающей нападение РФ на Украину российской журналистке Ксении Собчак, как это сделала украинская певица и ее соведущая по проекту "Взрослые девочки" Оля Полякова. Об этом Ефросинина заявила 26 апреля в комментарии для программы "Гроші" на "1+1".

"Оля Полякова дала интервью Собчак. А если Собчак скажет: "Маша, вот у тебя есть четкая своя позиция, ты украинка – расскажи моей российской аудитории: что по поводу этого всего ты думаешь"? Ты согласишься?" – спросил у Ефросининой ведущий проекта Руслан Сеничкин. 

"Нет, я не соглашусь. Я бы дала Собчак интервью до 28 февраля, когда ее высказывания были четкие, а она отображала реальную картину, а потом человечек стал и вашим, и нашим. Я отписалась, я не поддерживаю вообще. Считаю, если ты называешь себя журналистом и видишь, что насилуют детей, сжигают целыми городами население, что в Мариуполе 500 тыс. людей преданы геноциду, что братские могилы по 300 метров, и все равно соблюдаешь вот этот нейтралитет: "Я как журналист хочу показать обе стороны..." Это в переводе на быдляцкий язык то же самое, что говорит вся глубинка России: "Все не так однозначно", – заявила украинская ведущая. – Вот эти люди, которые говорят, что все не так однозначно, даже вкладывая в журналистские термины, – для меня пособники войны. Я не пойду давать ей интервью". 

ВИДЕО
Видео: ГРОШІ / YouTube


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Собчак не высказалась против войны России в Украине. Она возмутилась, что санкции против РФ коснулись гражданских лиц.

19 апреля Ефросинина назвала Собчак большой любительницей денег, которая ради них поставила на кон свою карьеру. 

22 апреля на YouTube-канале Собчак вышло интервью с Поляковой. В разговоре с российской журналисткой проживающая во Франции украинская певица призвала россиян не верить российской пропаганде, а искать правду о нападении РФ на Украину.

29 апреля в комментарии "Люкс ФМ" Полякова призналась, что после этого интервью столкнулась с хейтом со стороны украинцев. Объясняя, почему решилась на разговор с российской журналисткой, певица заявила, что Собчак якобы в частных разговорах поддерживает Украину, но публично находится "посредине, чтобы иметь возможность работать". Полякова также подчеркнула, что ее интервью Собчак – это возможность донести российской аудитории правду о нападении РФ на Украину.

Теги: Ксения Собчак, война России против Украины, Оля Полякова, Маша Ефросинина
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