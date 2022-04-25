"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины

Полякова будет выступать вместе с украинской ведущей Машей Ефросининой. Концерт в Нюрнберге (Германия) запланирован на 5 мая, после этого певица отправится в концертный тур по США.
"Мы будем не только петь, но и общаться с вами, как подруги на кухне. Часть денег пойдет на ВСУ и волонтерам", – заявила артистка.
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Полякова и Ефросинина создали авторский проект "Взрослые девочки", который выходил на YouTube-канале ведущей. После нападения РФ на Украину обе знаменитости переехали за границу, где активно занимаются волонтерской деятельностью в поддержку Украины.