Бульвар Шоубиз
 
25 апреля, 2022
 
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"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины

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Ефросинина и Полякова создали авторский проект "Взрослые девочки"
Ефросинина и Полякова создали авторский проект "Взрослые девочки"
Фото: mashaefrosinina / YouTube

Украинская певица Оля Полякова, которая вместе с детьми после нападения РФ на Украину переехала во Францию, анонсировала концерты в Германии и США в поддержку Украины. Об этом она сообщила в Instagram 25 апреля.

Полякова будет выступать вместе с украинской ведущей Машей Ефросининой. Концерт в Нюрнберге (Германия) запланирован на 5 мая, после этого певица отправится в концертный тур по США. 

"Мы будем не только петь, но и общаться с вами, как подруги на кухне. Часть денег пойдет на ВСУ и волонтерам",  заявила артистка. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Полякова и Ефросинина создали авторский проект "Взрослые девочки", который выходил на YouTube-канале ведущей. После нападения РФ на Украину обе знаменитости переехали за границу, где активно занимаются волонтерской деятельностью в поддержку Украины.

Теги: США, Германия, война России против Украины, Оля Полякова, Маша Ефросинина
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