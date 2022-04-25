"Будем не только петь, но и общаться, как подруги на кухне". Полякова анонсировала концерт с Ефросининой в Германии в поддержку Украины

Полякова будет выступать вместе с украинской ведущей Машей Ефросининой. Концерт в Нюрнберге (Германия) запланирован на 5 мая, после этого певица отправится в концертный тур по США.

"Мы будем не только петь, но и общаться с вами, как подруги на кухне. Часть денег пойдет на ВСУ и волонтерам", – заявила артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

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