Роднянский рассекретил название сериала о Путине

сериал будет называться "Вся кремлевская рать" и основываться на книге Михаила Зыгаря.

"Название книги и будущего сериала созвучно со знаменитым романом Роберта Пенна Уоррена "Вся королевская рать" о циничном губернаторе Вилли Старке, не брезгующем никакими средствами для достижения своих целей", – объяснил Роднянский.

Он отметил, что в качестве референса называет сериалы "Карточный домик" и "Во все тяжкие".

Роднянский объяснил, что в его сериале произойдет "трансформация главного героя (...) из скромного офицера КГБ во всевластного "царя" России.

"Из человека, открытого демократической России и сотрудничеству с Западом – в международного изгоя, ведущего агрессивные войны с соседями и наращивающего конфронтацию с Западом", – рассказал продюсер.

По словам Роднянского, сценарий создаст известный американский шоуранер, проект будет доступен на "глобальной платформе".

Также продюсер добавил, что продолжает работу над своими проектами – сериалами "Красная радуга", "Хан", "Допрос президента" и фильмами What Happens Андрея Звягинцева, "Моника" Кантемира Балагова, Now Годфри Реджио.

