Роднянский рассекретил название сериала о Путине

сериал будет называться "Вся кремлевская рать" и основываться на книге Михаила Зыгаря.
"Название книги и будущего сериала созвучно со знаменитым романом Роберта Пенна Уоррена "Вся королевская рать" о циничном губернаторе Вилли Старке, не брезгующем никакими средствами для достижения своих целей", – объяснил Роднянский.
Он отметил, что в качестве референса называет сериалы "Карточный домик" и "Во все тяжкие".
Роднянский объяснил, что в его сериале произойдет "трансформация главного героя (...) из скромного офицера КГБ во всевластного "царя" России.
"Из человека, открытого демократической России и сотрудничеству с Западом – в международного изгоя, ведущего агрессивные войны с соседями и наращивающего конфронтацию с Западом", – рассказал продюсер.
По словам Роднянского, сценарий создаст известный американский шоуранер, проект будет доступен на "глобальной платформе".
Также продюсер добавил, что продолжает работу над своими проектами – сериалами "Красная радуга", "Хан", "Допрос президента" и фильмами What Happens Андрея Звягинцева, "Моника" Кантемира Балагова, Now Годфри Реджио.
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Первым о будущем сериале Роднянского, посвященном Путину, написало издание Variety. В материале отметили, что Роднянский покажет, как действует Путин и его ближайшее окружение", а также представит "своевременный взгляд на события, которые повлияли на приход российского президента к власти и предвещали вторжение России в Украину 24 февраля".
7 мая 2000 года Путин впервые был избран на должность президента России. С тех пор он остается неизменным главой РФ, за исключением периода с 2008-го по 2012 год, когда президентом России был Дмитрий Медведев, а Путин пребывал на посту председателя правительства РФ.
20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках в конституцию РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда.
10 марта 2020 года президент России заявил, что поддерживает внесение в конституцию РФ изменений, которые бы обнулили количество его президентских сроков.
5 апреля 2021 года Путин подписал поправки в федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации", позволяющие ему избираться еще дважды – в 2024-м и 2030 годах. Согласно обновленному закону, президент России может занимать свой пост не более двух сроков, однако сроки, в течение которых он являлся главой государства до принятия поправок в конституцию, не учитываются.
14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост. Продюсер осудил российскую агрессию в первые дни войны и выехал из РФ.