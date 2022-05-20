Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж

Прощание с Кравчуком проходило в Украинском доме в Киеве. Похоронили его на Байковом кладбище.

В опубликованной подборке показана очередь желающих попрощаться с первым президентом, церемония прощания и похороны. Один из кадров – посмертное фото Кравчука.

Среди присутствующих – родственники покойного, президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, основатель интернет-издания "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, президент "Динамо" Игорь Суркис и народный депутат Григорий Суркис.

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