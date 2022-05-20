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20 мая, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж

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Кравчука похоронили 17 мая
Кравчука похоронили 17 мая
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон 19 мая разместил в Instagram подборку снимков, сделанных 17 мая, в день прощания и похорон первого президента Украины Леонида Кравчука.

Прощание с Кравчуком проходило в Украинском доме в Киеве. Похоронили его на Байковом кладбище.

В опубликованной подборке показана очередь желающих попрощаться с первым президентом, церемония прощания и похороны. Один из кадров – посмертное фото Кравчука.

Среди присутствующих – родственники покойного, президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, основатель интернет-издания "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, президент "Динамо" Игорь Суркис и народный депутат Григорий Суркис.

Контекст:

Кравчук умер 10 мая после продолжительной болезни. Ему было 88 лет. 

Он – первый председатель Верховной Рады и первый президент Украины (руководил государством в 1991–1994 годах, а перед этим в 1990–1991 годах возглавлял парламент). Кравчук был одним из подписантов Беловежских соглашений о прекращении существования СССР.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и утвердить план мероприятий по увековечиванию памяти Кравчука.

Теги: Григорий Суркис, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Украина, Леонид Кучма, смерть, Игорь Суркис, похороны, Владимир Зеленский, кладбище, болезнь, президент, прощание, церемония, память
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