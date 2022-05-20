"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу

"C днем рождения! Живи, люби, пиши… Страшная разлука, тоска по тебе невероятная… Я тебя так сильно люблю, мое солнышко. Все будет "победа", все будет "мы". Love", – написала она.

20 мая Мирзояну исполнилось 44 года.

Контекст:

Матвиенко вышла замуж за Мирзояна в 2017 году. Для каждого из них этот брак стал вторым. Пара воспитывает дочь Нину (2016). Семья проживает в доме матери артистки – певицы Нины Матвиенко.

От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна.

12 апреля Нина Матвиенко сообщила, что ее дочь и внучка Нина после нападения РФ на Украину уехали в Португалию. Где в это время находилась она сама, певица не уточняла. 6 мая выяснилось, что она была в Магдебурге. Тоня Матвиенко показала встречу с мамой на вокзале, когда с дочерьми Ниной и Ульяной она также приехала в Германию.

Мирзоян остался в Украине. Он вступил в ряды территориальной обороны и занимается волонтерской деятельностью.