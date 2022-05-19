Бульвар Шоубиз
 
19 мая, 2022
 
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"Я духовный человек и четко знаю, что это тяжкий грех". Федишин высказалась о представителях ЛГБТ-сообщества на "Евровидении 2022"

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Федишин: ЛГБТ-сообщество для меня большой грех
Федишин: ЛГБТ-сообщество для меня – большой грех
Фото: irynafedyshyn / Instagram

Украинская певица Ирина Федишин, которая вошла в состав национального жюри от Украины в международном песенном конкурсе "Евровидение 2022", призналась, что ей было трудно оценивать участников, так как многие из них были представителями ЛГБТ-сообществ. Об этом она заявила 19 мая в интервью, которое вышло на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк.

"Я абстрагировалась от этого. Несмотря на то, что ЛГБТ-сообщество для меня – большой грех, я это не понимаю, но я этих людей не осуждаю, потому что это их жизнь, и они сами ее разрушают. Если вам так нравится... Мы все будем отвечать перед Богом, – сказала Федишин. – Я духовный человек и я четко знаю, что это тяжкий грех. Но каждый делает выводы. Мы все разные. Мы не святые, все грешат. Пожалуйста, вам нравится себя разрушать – разрушайте".

ВИДЕО
Видео:Аліна Доротюк / YouTube
Контекст:

Финал "Евровидения 2022" состоялся 14 мая. Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

После объявления результатов голосования жюри и зрителей в Украине разгорелся скандал из-за того, что украинское жюри, в состав которого, кроме Федишин, вошли продюсер Вадим Лисица, дирижер Андрей Яцкив, кинокритик Лукьян Галкин и певец Андрей Капраль, выставили ноль баллов представителям дружественных к Украине Польши и Литвы.

Лисица, комментируя скандал, заявил, что "профессиональное жюри не может учитывать в голосовании политический фактор".

"Организаторы добавили в песенный конкурс профессиональное жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений на музыкальный конкурс. Вся любовь, направленная нами в Польшу, к польскому народу за огромную помощь  военную, гуманитарную,  выразилась в 12 баллах от зрителей", – сказал он.

Теги: Евровидение, ЛГБТ, скандал, грех, Ирина Федишин, Евровидение 2022
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