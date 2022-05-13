"Такое случалось и 40, и 50 лет назад". В РФ отменили концерты группы "Машина времени"

"К сожалению, организаторы концертов в последний момент приняли решение отменить их. Не переживайте, мы обязательно приедем в следующий раз. За годы жизни и работы "Машины времени" это не первые отмены без ведома артистов, такое случалось и 40, и 50 лет назад – что ж, тем радостнее будут новые встречи", – говорится в публикации.
Причины отмены не называются.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее концерты "Машины времени", запланированные на апрель, были отменены в Москве.
Фронтмен коллектива Андрей Макаревич после нападения РФ на Украину выступил с осуждением войны.