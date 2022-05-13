"Такое случалось и 40, и 50 лет назад". В РФ отменили концерты группы "Машина времени"

Фронтмен "Машины времени" Макаревич после нападения РФ на Украину выступил с осуждением войны Фото: Машина Времени / Facebook

"К сожалению, организаторы концертов в последний момент приняли решение отменить их. Не переживайте, мы обязательно приедем в следующий раз. За годы жизни и работы "Машины времени" это не первые отмены без ведома артистов, такое случалось и 40, и 50 лет назад – что ж, тем радостнее будут новые встречи", – говорится в публикации.

Причины отмены не называются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Группа "Машина Времени" (@mashinavremeniofficial)



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