Бульвар Шоубиз
 
22 апреля, 2022
 
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Организаторы отменили концерт группы ДДТ в РФ. Ранее музыканты отказались выступать в зале с "огромной буквой Z"

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Шевчук: У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть
Шевчук: У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть
Фото: ddt_band / Instagram

Лидер российской группы ДДТ Юрий Шевчук 21 апреля в комментарии YouTube-каналу Alexandr Plushev сообщил, что организаторы отменили запланированное на этот день выступление коллектива в Тюмени.

"Должны были играть в Тюмени, но вот не случилось. Одна очень симпатичная барышня запретила", – сказал певец.

Шевчук не уточнил причину отмены концерта, но предположил, что это могло быть связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z.

"В Тюмени, может быть, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал, а другой зал нам уже не дали", – объяснил музыкант.

ВИДЕО
Видео: Alexandr Plushev / YouTube
Контекст:

Российские войска во время вторжения в Украину используют несколько видов маркировки своей техники. Отметку Z имеют подразделения восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, АЛЬФА, ССО).

В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.

Также эти буквы использовались на баннерах во время концерта в Лужниках, приуроченного к годовщине аннексии Крыма Россией.

В конце марта Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект №7220, который предлагает ввести уголовное наказание за использование символики Z, V и O. В пояснительной записке к законопроекту депутаты назвали эти символы "свастикой XXI века". Их использование в качестве поддержки войны предлагается наказывать ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Фронтмен ДДТ Юрий Шевчук в день нападения России на Украину, 24 февраля, заявил, что ни он, ни его группа не поддерживают военную агрессию РФ. Позже пост удалили.

Теги: Юрий Шевчук, война России против Украины, ДДТ
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