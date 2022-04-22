  Организаторы отменили концерт группы ДДТ в РФ. Ранее музыканты отказались выступать в зале с "огромной буквой Z"

Шевчук: У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть Фото: ddt_band / Instagram

"Должны были играть в Тюмени, но вот не случилось. Одна очень симпатичная барышня запретила", – сказал певец.

Шевчук не уточнил причину отмены концерта, но предположил, что это могло быть связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z.

"В Тюмени, может быть, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал, а другой зал нам уже не дали", – объяснил музыкант.

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Видео: Alexandr Plushev / YouTube